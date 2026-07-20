L'Europa multa AliExpress di mezzo miliardo per gli articoli contraffatti

L'accusa è di non averne fermato la vendita.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-07-2026] Commenti (2)

La Commissione Europea ha inflitto ad AliExpress una sanzione da 550 milioni di euro per violazioni del Digital Services Act (DSA), contestando alla piattaforma la mancata valutazione e mitigazione dei rischi legati alla diffusione di prodotti illegali, contraffatti o pericolosi. Si tratta della maggior multa mai comminata nell'ambito del DSA e impone ad AliExpress l'adozione di misure correttive Secondo la Commissione, AliExpress non ha rispettato l'obbligo di valutare in modo diligente i rischi sistemici associati alla vendita di prodotti non conformi, né ha implementato procedure efficaci per ridurre la circolazione di articoli illegali. L'indagine ha evidenziato carenze nella moderazione, nella gestione dei contenuti e nei sistemi di raccomandazione, che avrebbero contribuito alla persistenza online di prodotti pericolosi anche dopo la loro individuazione.

La piattaforma è accusata di aver lasciato disponibili per settimane articoli non conformi agli standard europei, tra cui giocattoli non sicuri, cosmetici potenzialmente dannosi e abbigliamento contraffatto. La Commissione ha inoltre criticato l'affidamento eccessivo della piattaforma a indicatori quantitativi insufficienti per valutare l'efficacia dei sistemi di moderazione. I meccanismi di raccomandazione e pubblicità avrebbero amplificato la visibilità di prodotti illegali, aggravando il rischio per i consumatori europei. Henna Virkkunen, vicepresidente e Commissaria europea per le tecnologie digitali e di frontiera, ha dichiarato: «La diffusione di abbigliamento contraffatto, giocattoli non sicuri, cosmetici pericolosi e altri prodotti illegali e dannosi non è un costo inevitabile dello shopping online: è un fallimento di AliExpress nel rispettare i suoi obblighi ai sensi del Digital Services Act. Le dimensioni non sono una scusa; i rischi devono essere identificati e affrontati in modo sistematico per garantire che i consumatori possano acquistare online in sicurezza».

La multa segue un procedimento avviato nel 2023 e proseguito nel 2024, durante il quale la Commissione ha valutato la capacità della piattaforma di monitorare i prodotti venduti e di impedire la diffusione di articoli non conformi. AliExpress, che conta 193 milioni di utenti in Europa, è la più grande piattaforma di e‑commerce cinese nel mercato europeo. La sanzione arriva dopo altre due multe rilevanti emesse nel quadro del DSA: 120 milioni di euro contro X e 200 milioni di euro contro Temu. La Commissione ha precisato che l'indagine su Temu è ancora in corso e potrebbe portare a ulteriori sanzioni. AliExpress ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso, definendo la multa «sproporzionata». In una comunicazione ufficiale, la società ha affermato: «La decisione odierna e la multa sproporzionata ignorano il nostro solido quadro di gestione del rischio e i significativi miglioramenti proattivi che abbiamo apportato».

La Commissione ha stabilito che AliExpress dovrà presentare entro il 20 ottobre 2026 un piano d'azione dettagliato per correggere le violazioni, indicando misure concrete per la valutazione dei rischi, la moderazione dei contenuti e la rimozione tempestiva dei prodotti illegali. In caso di mancata conformità, la piattaforma potrebbe essere soggetta a ulteriori penalità periodiche.