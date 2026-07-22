Registri lo schermo e Claude impara

Nuove funzioni per creare abilità e automatizzare attività.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-07-2026] Commenti

Immagine: Anthropic

Anthropic ha introdotto una nuova funzione che permette a Claude di apprendere competenze direttamente dai video registrati dagli utenti, trasformando una dimostrazione pratica in una abilità riutilizzabile. La novità si integra con il sistema di gestione delle competenze già presente nella piattaforma, ampliandone le possibilità operative e riducendo la necessità di prompt complessi. L'utente può registrare lo schermo mentre esegue un'attività, descrivendo a voce ogni passaggio, e Claude converte la procedura in un flusso automatizzabile.

La funzione è disponibile all'interno di Claude Cowork e può essere utilizzata dagli abbonati ai piani Pro, Max e Team. Il sistema consente di creare una abilità tramite un pulsante dedicato, che avvia la registrazione e permette di salvare la procedura come competenza. Anthropic ha spiegato che la dimostrazione video viene analizzata per estrarre i passaggi necessari, così da consentire all'IA di ripetere l'attività in autonomia. La possibilità di insegnare competenze tramite video si affianca alle abilità già disponibili nella piattaforma. Claude supporta competenze integrate per la creazione e manipolazione di fogli Excel, la generazione di documenti Word professionali, la produzione di presentazioni PowerPoint e la gestione di file PDF. Quando l'esecuzione del codice e la creazione di file sono abilitate, il sistema utilizza automaticamente la abilità più adatta in base alla richiesta dell'utente, senza necessità di invocazioni esplicite.

Le abilità sono disponibili per utenti con piani Free, Pro, Max, Team ed Enterprise, ma richiedono che l'esecuzione del codice sia attivata. Nei piani Enterprise, i proprietari dell'organizzazione devono abilitare sia l'esecuzione del codice sia la creazione di file, oltre alla sezione dedicata alle abilità. È inoltre possibile caricare competenze a livello organizzativo, rendendole disponibili automaticamente a tutti i membri. Nei piani Team, la funzione è attiva di default e gli utenti possono abilitare abilità di esempio o caricare le proprie. Claude consente anche la creazione di abilità personalizzate. L'utente può preparare una cartella strutturata secondo le specifiche, comprimerla in un file ZIP e caricarla tramite la sezione Personalizza -> Abilità. Le competenze personalizzate restano private per l'account individuale, salvo che l'organizzazione abiliti la condivisione. Nei piani Team ed Enterprise è possibile condividere una abilità con colleghi specifici o con l'intera organizzazione, rendendola installabile dal relativo directory.

Le abilità sono disponibili anche negli add‑in Microsoft 365 per Excel, PowerPoint, Word e Outlook. L'utente può digitare "/" nella barra laterale per visualizzare le competenze disponibili oppure descrivere l'attività in modo naturale. Claude riconosce quando una abilità è pertinente e la applica automaticamente. Se una competenza è stata costruita con un template specifico, l'add‑in può caricare il modello direttamente nel file aperto.

Tutta questa automazione non è scevra da pericoli: la documentazione stessa evidenzia anche i rischi principali legati all'uso delle abilità, come prompt injection e data exfiltration. Il primo riguarda la possibilità che Claude venga indotto a eseguire azioni non previste, mentre il secondo può derivare da codice malevolo presente in pacchetti o risorse incluse nella abilità. Anthropic raccomanda di installare competenze solo da fonti affidabili e di esaminare i file contenuti nella abilità prima di abilitarla, prestando attenzione alle dipendenze e alle istruzioni che potrebbero collegarsi a risorse esterne non sicure.