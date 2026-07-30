Morrowind ora gira nel browser: WebAssembly porta online il classico del 2002



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-07-2026]

morrowind nel browser

The Elder Scrolls III Morrowind, il gioco di ruolo pubblicato da Bethesda nel 2002, è ora giocabile direttamente dal browser, senza installazioni e senza file locali, grazie a un porting WebAssembly che riproduce l'intero motore di gioco. Il progetto, basato su OpenMW (una reimplementazione open source del motore originale), consente di avviare il gioco da una pagina web, caricando i dati di gioco tramite streaming e permettendo di giocare anche su dispositivi privi di hardware dedicato.

Il porting utilizza WebAssembly per eseguire il motore OpenMW direttamente nel browser, con un sistema di caching che riduce i tempi di caricamento dopo la prima esecuzione. Il progetto non include i file originali del gioco, che devono essere forniti dall'utente, ma permette di caricarli tramite upload locale. Il motore ricostruisce l'ambiente di gioco in tempo reale, gestendo grafica, fisica e script attraverso l'interfaccia web. Il caricamento iniziale richiede un certo tempo, poiché il browser deve scaricare e compilare il modulo WebAssembly e preparare gli asset. Una volta completata la procedura, il gioco può essere avviato con prestazioni paragonabili a quelle della versione desktop, con framerate stabili e tempi di risposta adeguati. Il sistema utilizza WebGL per la grafica, con supporto per shader moderni e rendering accelerato.

Il progetto è stato sviluppato come dimostrazione tecnica delle potenzialità di WebAssembly per applicazioni complesse. Il porting non modifica il contenuto del gioco, ma si limita a ricreare il motore in un ambiente web. Il risultato è un'applicazione che può essere eseguita su Windows, macOS, Linux e dispositivi mobili, purché il browser supporti WebAssembly e WebGL. Questa versione mantiene inoltre tutte le funzionalità del motore OpenMW, inclusi mod, script e configurazioni avanzate: è possibile caricare mod tramite file compressi e il motore gestisce correttamente le modifiche, anche se alcune estensioni particolarmente complesse potrebbero richiedere adattamenti. Il sistema supporta salvataggi locali, che vengono memorizzati nel browser tramite IndexedDB.

Ci sono però anche alcune limitazioni. La gestione della memoria è più restrittiva rispetto alla versione desktop, poiché il browser impone limiti al consumo di RAM. Inoltre, la velocità di caricamento degli asset dipende dalla connessione e dalle prestazioni del dispositivo. Nonostante ciò, il porting dimostra che giochi complessi possono essere eseguiti in un ambiente web senza compromessi significativi.

Consigliamo la lettura di:
Fallout, il codice sorgente non è del tutto scomparso
Perso per sempre il codice sorgente di Fallout
Microsoft lancia il concorso che fa vincere una tuta spaziale
Doom festeggia trent'anni con un sesto episodio ufficioso

La possibilità di giocare Morrowind nel browser apre comunque scenari interessanti per la preservazione dei videogiochi. Grazie a WebAssembly titoli storici possono essere eseguiti senza dipendenze da sistemi operativi specifici, riducendo i problemi di compatibilità: la tecnologia web può essere utilizzata per mantenere accessibili giochi che altrimenti richiederebbero hardware o software "legacy".

Articoli suggeriti:
Microsoft acquisirà Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari
Flash addio, ma arriva l'emulatore
Flash muore ma i giochini sopravviveranno nell'Internet Archive
Firefox 52, web app più efficienti grazie a WebAssembly

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual č il browser mobile che pių ti soddisfa?
Chrome
Safari
Firefox
Altri

Mostra i risultati (857 voti)
Luglio 2026
n. 4149 del 31-07-2026
Intercettazioni a strascico e identificazione facciale: la politica interviene
n. 4148 del 30-07-2026
Il fondatore di Telegram ricercato a livello internazionale
n. 4147 del 29-07-2026
Studenti beccati a barare all'esame col trucco del prompt invisibile
n. 4146 del 28-07-2026
La funzione che cancella lo smartphone ti mette nei guai con la legge
n. 4145 del 27-07-2026
Diritto alla riparazione, garanzie più lunghe e nuovi obblighi per i produttori
n. 4144 del 24-07-2026
Identità digitale facoltativa, l'UE ammette l'iniziativa. Ora tocca ai cittadini raccogliere firme
n. 4143 del 22-07-2026
Modelli IA fuori controllo evadono dalla sandbox e sferrano un attacco hacker da soli
n. 4142 del 21-07-2026
L'app ministeriale per confrontare i prezzi dei carburanti
n. 4141 del 20-07-2026
Il font che gli umani leggono ma manda in crisi le IA generative
n. 4140 del 17-07-2026
PayPal crolla e diventa preda
n. 4139 del 16-07-2026
Basta una dieresi per mandare in crisi l'app IO
n. 4138 del 14-07-2026
Furgone segue il navigatore e arriva a un rifugio di montagna
n. 4137 del 13-07-2026
Microsoft: preparatevi a un diluvio di patch
n. 4136 del 10-07-2026
Torlink, il motore torrent da terminale che unifica ricerca e download
n. 4135 del 09-07-2026
La stampante completamente open source è quasi pronta
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 31 luglio
2026
IA e distributori automatici, il test è un successo economico ma un disastr...
2025
La UE equipara il software ai prodotti fisici: responsabilità per danni fin...
2024
Cade Azure. Microsoft 365, Teams e Outlook diventano irraggiungibili
2023
L'alternativa a Google e Apple Maps inizia a prendere forma
2022
Windows 10, l'ultimo aggiornamento interferisce con le stampanti USB
2020
Il dispositivo che assorda gli Amazon Echo
2019
La carta di credito di Apple debutta in agosto
2018
Dopo Monaco, anche la Bassa Sassonia abbandona Linux per Windows
2017
Fondatore di Tor: il Dark Web non esiste
2016
WhatsApp non cancella davvero le conversazioni
2015
Disabilitare il pericoloso sharing del Wi-Fi, attivo di default
2014
In tribunale per aver scritto ''Forza Vesuvio'' su Facebook
2012
Biciclette senza catena
2011
Il meglio dal forum Windows XP
2010
Acer Aspire Predator, un Pc per i videogiocatori più esigenti
2009
Marito traditore scoperto grazie a Street View
2008
Il meglio del forum Videogiochi
2006
Gentiloni ci ridia la Tv Svizzera
2003
Per diventare professionisti di e-learning
2002
Neural n. 19
2001
Linux: arriva il primo mobile device
Olimpo Informatico


 
web metrics