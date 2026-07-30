Roblox e ChatGPT nel mirino dell'UE: nuove regole su sicurezza, trasparenza e gestione dei rischi

Ai sensi del DSA le due piattaforme richiedono maggiori controlli per operare in Europa.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-07-2026]

roblox chatgpt ue dsa
Foto di Oberon Copeland.

Roblox e ChatGPT starebbero per entrare nella categoria più severa del Digital Services Act europeo, con l'obbligo di rispettare requisiti aggiuntivi su sicurezza, trasparenza e gestione dei rischi. La Commissione europea starebbe infatti valutando di classificare entrambi i servizi come Very Large Online Platforms o Very Large Online Search Engines, una categoria che include già Facebook, YouTube, TikTok, X e Amazon. La decisione sarebbe attesa per agosto e riguarderebbe piattaforme con oltre 45 milioni di utenti mensili nell'Unione.

La Commissione ha confermato che l'inclusione è «decisamente possibile» e potrebbe «prima o poi arrivare», secondo quanto dichiarato da un portavoce. Entrambi i servizi hanno pubblicato dati che superano la soglia prevista dal DSA, rendendo plausibile la loro classificazione. Una volta formalmente designati, avrebbero quattro mesi per adeguarsi alle nuove regole, che prevedono termini di servizio più chiari, maggiore trasparenza su pubblicità e sistemi di raccomandazione, e obblighi di segnalazione di sospetti reati. Le piattaforme dovranno inoltre identificare rischi sistemici legati a contenuti illegali, tutela dei minori, sicurezza pubblica, processi elettorali, discriminazione, violenza di genere e benessere mentale e fisico degli utenti. Saranno tenute a dimostrare di aver adottato misure per ridurre tali rischi, anche attraverso modifiche ai servizi o ai sistemi di raccomandazione. Il DSA richiede inoltre audit indipendenti annuali, team interni dedicati alla conformità, condivisione dei dati con i regolatori e accesso ai ricercatori qualificati.

Gli utenti dovranno poter scegliere un sistema di raccomandazione non basato sulla profilazione, mentre le aziende che non rispettano gli obblighi rischiano sanzioni fino al 6% del fatturato globale annuo. Per Roblox, l'inclusione non sarebbe inattesa: la piattaforma ha affrontato cause legali negli Stati Uniti per presunti fallimenti nella protezione dei minori, rispondendo con controlli dell'età basati su selfie, chat separate per fasce d'età e sistemi di rilevamento dell'abuso basati su intelligenza artificiale. ChatGPT è già coinvolto in controversie legate alla sicurezza e all'impatto reale dei modelli linguistici: alcune cause sostengono che il chatbot avrebbe contribuito a comportamenti pericolosi.

L'inserimento nel DSA non garantisce però che i cambiamenti radicali obbligatori vengano davvero realizzati, come dimostra l'esperienza di altre piattaforme già sanzionate. Un esempio recente riguarda una multa da 120 milioni di euro per violazioni legate alla trasparenza delle verifiche, alla pubblicità e all'accesso ai ricercatori inflitta a X, che però ha continuato a operare come prima. In ogni caso, la possibile classificazione di Roblox e ChatGPT nel livello più alto del DSA riflette l'espansione del quadro normativo europeo verso servizi che influenzano milioni di utenti. La decisione finale della Commissione determinerà l'avvio di un percorso di adeguamento che potrebbe incidere sulla struttura tecnica e operativa delle piattaforme, con implicazioni per sviluppatori, utenti e regolatori.

Consigliamo la lettura di:
L'Europa multa AliExpress di mezzo miliardo per gli articoli contraffatti
UE: Facebook e Instagram sono progettati per creare dipendenza
L'UE contro lo scroll infinito: TikTok rischia multe record
ChatGPT di nuovo sotto accusa: avrebbe spinto un uomo al suicidio

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
WhatsApp entra nel mirino dell'UE: nuove regole per i Canali e la moderazione dei contenuti

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual è il momento tra questi in cui avverti il maggior bisogno di privacy?
Leggo gli annunci di lavoro in ufficio
Spio un/una mio/a ex sui social network
Utilizzo i social network in ufficio
Consulto l'online banking
Guardo foto o filmati a luci rosse
Invio o guardo foto private
Faccio shopping online

Mostra i risultati (2025 voti)
Luglio 2026
n. 4149 del 31-07-2026
Intercettazioni a strascico e identificazione facciale: la politica interviene
n. 4148 del 30-07-2026
Il fondatore di Telegram ricercato a livello internazionale
n. 4147 del 29-07-2026
Studenti beccati a barare all'esame col trucco del prompt invisibile
n. 4146 del 28-07-2026
La funzione che cancella lo smartphone ti mette nei guai con la legge
n. 4145 del 27-07-2026
Diritto alla riparazione, garanzie più lunghe e nuovi obblighi per i produttori
n. 4144 del 24-07-2026
Identità digitale facoltativa, l'UE ammette l'iniziativa. Ora tocca ai cittadini raccogliere firme
n. 4143 del 22-07-2026
Modelli IA fuori controllo evadono dalla sandbox e sferrano un attacco hacker da soli
n. 4142 del 21-07-2026
L'app ministeriale per confrontare i prezzi dei carburanti
n. 4141 del 20-07-2026
Il font che gli umani leggono ma manda in crisi le IA generative
n. 4140 del 17-07-2026
PayPal crolla e diventa preda
n. 4139 del 16-07-2026
Basta una dieresi per mandare in crisi l'app IO
n. 4138 del 14-07-2026
Furgone segue il navigatore e arriva a un rifugio di montagna
n. 4137 del 13-07-2026
Microsoft: preparatevi a un diluvio di patch
n. 4136 del 10-07-2026
Torlink, il motore torrent da terminale che unifica ricerca e download
n. 4135 del 09-07-2026
La stampante completamente open source è quasi pronta
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 31 luglio
2026
IA e distributori automatici, il test è un successo economico ma un disastr...
2025
La UE equipara il software ai prodotti fisici: responsabilità per danni fin...
2024
Cade Azure. Microsoft 365, Teams e Outlook diventano irraggiungibili
2023
L'alternativa a Google e Apple Maps inizia a prendere forma
2022
Windows 10, l'ultimo aggiornamento interferisce con le stampanti USB
2020
Il dispositivo che assorda gli Amazon Echo
2019
La carta di credito di Apple debutta in agosto
2018
Dopo Monaco, anche la Bassa Sassonia abbandona Linux per Windows
2017
Fondatore di Tor: il Dark Web non esiste
2016
WhatsApp non cancella davvero le conversazioni
2015
Disabilitare il pericoloso sharing del Wi-Fi, attivo di default
2014
In tribunale per aver scritto ''Forza Vesuvio'' su Facebook
2012
Biciclette senza catena
2011
Il meglio dal forum Windows XP
2010
Acer Aspire Predator, un Pc per i videogiocatori più esigenti
2009
Marito traditore scoperto grazie a Street View
2008
Il meglio del forum Videogiochi
2006
Gentiloni ci ridia la Tv Svizzera
2003
Per diventare professionisti di e-learning
2002
Neural n. 19
2001
Linux: arriva il primo mobile device
Olimpo Informatico


 
web metrics