Task Manager, l'autore originale lo riscrive in versione moderna

Gestione Attività si ripresenta in un'edizione per macOS e Windows più ricca di informazioni e comprensibile.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-08-2026] Commenti

Immagine: TMOG

David W. Plummer, sviluppatore originale del Task Manager (Gestione Attività) di Windows, sta realizzando una nuova versione dello strumento, progettata per funzionare su piattaforme diverse dal sistema operativo Microsoft. Il progetto, chiamato Task Manager OG (TMOG), ha già debuttato su macOS e punta a offrire una console di sistema avanzata, con un livello di dettaglio e prestazioni che sfrutta esclusivamente applicazioni native.

Plummer ha creato il Task Manager durante la sua permanenza in Microsoft, sviluppandolo nel tempo libero prima che Dave Cutler, responsabile di Windows NT, decidesse di integrarlo nel sistema operativo. TMOG riprende l'impostazione del programma originale, ma introduce funzionalità più approfondite rispetto a quelle disponibili nell'Activity Monitor di macOS, che offre una panoramica più limitata delle attività del sistema. Il nuovo strumento è progettato per fornire una visualizzazione chiara e immediata dell'utilizzo di CPU, GPU e altre componenti hardware. Oltre ai valori relativi alla frequenza del processore, ai parametri termici e alla distribuzione delle risorse, TMOG consente di analizzare nel dettaglio il comportamento dei singoli core logici e la struttura dei processi, offrendo una rappresentazione più granulare delle operazioni in corso.

Plummer ha dichiarato di essere particolarmente attento alla velocità e all'efficienza del codice, ricordando di aver recentemente ricostruito il Blocco Note di Windows in una versione minimale chiamata TinyRetroPad. Questa attenzione si riflette anche nelle scelte tecniche adottate per TMOG, che utilizza API native per garantire prestazioni elevate e un'interfaccia reattiva. La versione macOS di TMOG è sviluppata in Swift e AppKit, mentre quella per Windows sarà una applicazione Win32 pura, destinata all'architettura x86‑64. Questa scelta contrasta con l'approccio adottato da Microsoft per Windows 11, che integra componenti basate su tecnologie più moderne ma meno vicine al sistema nativo.

La beta di TMOG è già disponibile per gli utenti macOS, mentre la versione preliminare per Windows arriverà a breve. Plummer ha affermato che lo strumento sarà gratuito, pur lasciando aperta la possibilità di una futura versione Pro con funzionalità aggiuntive destinate agli utenti che necessitano di strumenti più avanzati.

Plummer è una figura controversa nell'ecosistema software di Windows. Ha lavorato in Microsoft dal 1993 al 2003, per poi fondare SoftwareOnline; questa è stata oggetto di una causa da parte del procuratore generale dello Stato di Washington, che ha accusato alcuni prodotti di essere scamware, tra cui Registry Cleaner e InternetShield. La causa si è conclusa con il pagamento di 150.000 dollari in sanzioni civili e 40.000 dollari in spese legali. TMOG rappresenta un ritorno alle origini per Plummer, che riprende uno dei suoi progetti più noti e lo reinterpreta per un contesto tecnologico moderno, con l'obiettivo di offrire strumenti più completi e performanti per il monitoraggio dei sistemi operativi.