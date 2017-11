Figuraccia di Microsoft: Edge va in crash, tecnico installa Chrome

Durante una dimostrazione ufficiale dei prodotti Azure, il browser di Microsoft smette di funzionare. E il presentatore passa alla concorrenza.

«Edge è più veloce, Edge è più sicuro, Edge è più stabile, Edge ha un impatto inferiore sulla batteria»: chi usa Windows 10 conosce bene queste affermazioni, che il sistema fa a ripetizione confrontando il browser di Microsoft con la concorrenza.

Ciò nonostante, moltissimi utenti ancora usano Edge soltanto per un'operazione: scaricare Google Chrome, che resta il browser più usato.

C'è un motivo per questa preferenza? In base a quanto successo durante una presentazione dal vivo condotta da un dipendente di Microsoft, la risposta è un imbarazzante (per il colosso di Redmond) «Sì».

La conferenza ha avuto un inizio normale: il presentatore Michael Leworthy, di Microsoft, ha iniziato a dimostrare come si possano migrare le applicazioni e i dati ai servizi cloud di Microsoft Azure.

Il guaio è che, a un certo punto, Leworthy ha dovuto interrompere la presentazione: Edge continuava ad andare in crash, rendendo impossibile completare il lavoro. Così, Leworthy ha fatto quel che avrebbe fatto chiunque: ha scaricato Google Chrome per poter andare avanti.

Proviamo a pensarci un momento: un dipendente di Microsoft, durante una presentazione ufficiale della bontà di alcuni servizi offerti dall'azienda, smette di usare un prodotto Microsoft perché questo non funziona e passa a un prodotto della concorrenza.

Il video di tale, imbarazzante situazione è immediatamente arrivato su YouTube ed è diventato molto popolare, accompagnato da commenti ironici tutti sulle linee di «Nemmeno Microsoft è in gradi di far funzionare i propri prodotti» e «Edge è proprio come Internet Explorer: un ottimo browser per scaricare Chrome».

Qui sotto, il video della conferenza. Il download di Chrome inizia intorno al minuto 37.