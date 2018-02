La centrale elettrica che brucia vestiti H&M

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-02-2018] Commenti

C'è una centrale elettrica in Svezia - a Vasteras, città posta a a nord ovest di Stoccolma - che pianifica di liberarsi completamente dai combustibili fossili entro il 2020. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Secondo te, gli autovelox e i sistemi automatici di rilevamento... Contribuiscono a rendere più sicure le strade. Sono dei mangiasoldi utilizzati senza ritegno dalle amministrazioni locali. Vanno evitati e contrastati con tutte le tecnologie a disposizione.

Mostra i risultati (7272 voti)

Leggi i commenti (23)

Non intende però sostituirli con alternative tradizionali, come le biomasse , ma con fonti di energia più estrose: per esempio, i capi di vestiario H&M

A oggi la centrale - che ha già iniziato la transizione - ha già bruciato oltre 15 tonnellate di vestiti: si tratta di scarti provenienti dai negozi della catena.

Johanna Dahl, di H&M, spiega: «H&M non brucia vestiti che si possano indossare in sicurezza. Tuttavia, siamo obbligati dalla legge ad accertarci che ogni capo che contenga muffa o non sia conforme alle rigide norme sulle sostanze chimiche sia distrutto».

Ovviamente, il piano non prevede di alimentare la centrale unicamente con vestiti scartati: questi vengono infatti integrati con legna riciclata e spazzatura in generale, proveniente - quest'ultima - dalla vicina città di Eskilstuna.

«Per noi» - spiega Jens Neren, che gestisce gli approvvigionamenti dell'impianto - «si tratta semplicemente di materiale che si può bruciare. Il nostro obiettivo è usare soltanto combustibili rinnovabili e riciclati».

La centrale di Vasteras rifornisce di energia circa 150.00 abitazioni, e nel corso del 2017 ha già bruciato circa 400.000 tonnellate di spazzatura. L'aggiunta di attrezzatura per l'incenerimento di legna e biocombustibili è prevista per il 2020.



La centrale di Vasteras (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Sebbene la Svezia tenga molto a sottolineare di avere moltissimi impianti elettrici «a emissioni zero» - in particolare eolici, nucleari e idroelettrici - alcune realtà locali sono ancora alimentate a carbone e petrolio.

La transizione da questi combustibili all'incenerimento di spazzatura e all'utilizzo di biocarburanti è parte del piano nazionale per l'abbandono dei materiali fossili.