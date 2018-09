Olimpiadi internazionali di Informatica, l'Italia vince la medaglia di bronzo

Al via le Olimpiadi Italiane per gli studenti delle superiori.

Prenderà il via il 13 settembre a Campobasso la fase finale (ossia quella nazionale) delle Olimpiadi Italiane di Informatica, appuntamento annuale che vede la partecipazione di studenti provenienti da tutta Italia.

Organizzate dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e da AICA - Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico - per il tramite del Comitato Olimpico, le Olimpiadi si svolgeranno presso l'Itst Marconi di Campobasso e coinvolgeranno un centinaio di studenti italiani della scuola secondaria di secondo grado, che si sfideranno in gare a base di programmazione e creatività.

Le Olimpiadi italiane arrivano dopo la conclusione delle Olimpiadi Internazionali di Informatica (IOI), svoltesi in Giappone, durante le quali la squadra italiana s'è dimostrata all'altezza.

I quattro membri - Luca Cavalleri, Andrea Ciprietti, Fabio Pruneri e Federico Stazi - hanno portato a casa infatti altrettante medaglie di bronzo, un risultato «che ci riempie di gioia e di orgoglio» come ha commentato Maria Assunta Palermo, Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Miur.

«Quella informatica» - ha continuato - «è una competenza che è importante acquisire già dai primi anni di scuola per poter essere partecipi nella nostra società e per poter entrare da protagonisti nel mondo del lavoro. Ben vengano allora riconoscimenti come questo raggiunto in Giappone».

«Con quattro bronzi vinti, gli studenti selezionati a partecipare alle IOI si sono dimostrati tra i più brillanti giovani scienziati informatici al mondo, di cui siamo davvero orgogliosi» ha aggiunto Giuseppe Mastronardi, presidente di AICA.

«Ma le fatiche non sono finite: agli studenti che hanno conquistato il podio in Giappone e a tutti coloro che parteciperanno alle imminenti Olimpiadi Italiane di Informatica, facciamo i nostri migliori in bocca al lupo per il raggiungimento di eccellenti risultati!».