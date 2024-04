Amazon abbandona i negozi coi cassieri a distanza

Il sistema si basava su 1.000 cassieri remoti risiedenti in India, ma l'esperimento è fallito.

Foto: Amazon.

Dopo alcuni anni di sperimentazione, Amazon ha deciso di abbandonare l'idea dei supermercati senza cassieri, che non ha dato i risultati previsti.

Basati sulla tecnologia Just Walk Out, i negozi privi di personale erano equipaggiati con telecamere e sensori che si occupavano di seguire i clienti, sommando in tempo reale il costo dei vari prodotti inseriti nel carrello, e addebitando automaticamente il totale sullo strumento di pagamento elettronico prescelto.

Anche se Amazon non era entrata nei dettagli al momento di spiegare l'esatto funzionamento del sistema, l'idea che s'era formata era che l'intero Just Walk Out fosse frutto di un sofisticatissimo software.

Invece - si scopre ora - pur avendo in campo un sistema automatico, il grosso del lavoro veniva eseguito da un migliaio di dipendenti indiani: in pratica, è vero che nei negozi non c'erano cassieri, ma in compenso c'era un piccolo esercito di "cassieri remoti" che verificavano tutto quanto veniva ripreso per assicurarsi che l'algoritmo non commettesse errori.

Nel 2022, su 1.000 vendite 700 richiedevano una revisione da parte di un essere umano; l'obiettivo di Amazon era che la revisione fosse richiesta per un massimo di 50 vendite ogni 1.000. Si capisce quindi come mai l'esperimento non abbia portato soddisfazione all'azienda.

In aggiunta a questi parametri insoddisfacenti, Amazon ha dovuto fare i conti con le lamentele dei clienti, i quali si sono lamentati dell'eccessiva lentezza dell'intera esperienza: la revisione da parte dei cassieri remoti richiedeva infatti parecchio tempo, e lo scontrino arrivava al cliente soltanto ore dopo aver lasciato il negozio.

I negozi che adottavano Just Walk Out non saranno chiusi. Passeranno invece alla tecnologia Dash Cart, la quale richiede al cliente di fare la scansione di un QR code prima di iniziare la spesa e quindi di scansionare i codici di ogni prodotto prima che questo venga messo nel carrello.