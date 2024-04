Windows 10, ecco quanto costerà tenerlo dopo la fine del supporto

Microsoft ha annunciato i prezzi del programma ESU, che estende il supporto fino al 2028.

Come previsto e annunciato, l'avvicinarsi della fine del supporto a Windows 10, Microsoft ha varato il programma Extended Support Updates (ESU) per quanti vorranno evitare il passaggio a Windows 11 per ancora tre anni dopo il 2025.

Con un intervento pubblicato su uno dei blog ufficiali, Microsoft ora informa gli utenti di quanto costerà mantenere Windows 10 dopo la fine del supporto.

Precisando che l'ESU «non va inteso come una soluzione a lungo termine», l'autore del post, Jason Leznek, informa i lettori che il primo anno di ESU costerà 61 dollari (a oggi, poco più di 56 euro) per ogni computer; il prezzo «raddoppierà ogni anno successivo», per cui il secondo anno di ESU costerà 122 dollari.

Inoltre, chi dovesse decidere di sottoscrivere il programma a partire dal secondo anno dovrà comunque pagare anche il primo anno, perché «gli ESU sono cumulativi».

Microsoft non avrebbe quindi potuto rendere più chiaro come ESU sia soltanto un modo di rimandare l'inevitabile: a un certo punto sarà obbligatorio passare a Windows 11, eventualmente sostituendo i PC che non possono essere aggiornati a causa di incompatibilità hardware.