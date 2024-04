Il paradosso di Elon Musk e la separazione della rete TIM

Nel momento in cui TIM si prepara a vendere la sua rete arriva Musk con l'offerta di banda larga satellitare.

Quando alcuni giorni fa Elon Musk aveva incontrato in pompa magna a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni, non si era trattato di un incontro di cortesia fra il capo del governo italiano e il padrone di X (già Twitter).

Il tema, anche se non era trapelato nulla, era lo sbarco della rete satellitare di Musk in Italia con una sua offerta commerciale anche in quelle zone oggi scoperte dalla fibra ottica.

Sappiamo che Musk accusa TIM di voler boicottare il suo arrivo nel nostro Paese non fornendo alla sua azienda i dati le frequenze necessarie per evitare interferenze. E' un tema delicato in cui TIM accampa necessità di tutela dei dati e di sicurezza nazionale su cui è competente il Governo con la sua golden power; un tema su cui ancora però non si sono espresse l'Agcom e le antitrust italiana ed europee, visto che riguarderebbe le loro competenze.

Una cosa è certa: nel momento in cui TIM si è decisa a separare la sua rete dalle attività di offerta commerciale diretta ai clienti, ecco arrivare un competitor straniero, con una posizione dominante nelle comunicazioni via satellite a livello globale, con una propria offerta commerciale e quindi un operatore integrato.

TIM si separa per evitare l'abuso di posizione dominante, sia pure temperato da numerose regole, e arriva un operatore che gestisce una rete alternativa e vende traffico e connessioni: un fatto nuovo che può cambiare oppure no l'impostazione finora adottata, ma che certo qualche problema lo pone.