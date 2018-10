Bullismo e molestie online: su Facebook nuovi strumenti per combatterli

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-10-2018] Commenti

Bullismo e molestie sui social network sono un fenomeno tutt'altro che nuovo ma che, anzi, va assumendo proporzioni sempre maggiori.

Facebook ha quindi deciso di introdurre nuovi sistemi per contrastarlo, riconoscendo come i commenti ai post spesso si trasformino da costruttivi in occasione di molestie online.

Il primo strumento è la possibilità di nascondere o cancellare più commenti in una volta sola tramite il menu delle impostazioni di ogni post: tale funzione sarà disponibile subito sul web e nell'app per Android, mentre arriverà solo successivamente nell'app per iOS.

Una seconda funzione permette di segnalare eventuali post di molestie per conto di altri: chi dovesse ravvisare commenti inadatti in calce ai posti di amici può ora segnalare il comportamento inappropriato per conto di quegli stessi amici, che magari non si sentono a proprio agio nel farlo di persona.

La segnalazione verrà mantenuta anonima ma sarà presa in considerazione da uno degli incaricati del team Community Operations e, se verrà riconosciuto che viola gli standard della comunità, verranno intraprese le azioni previste.

Facebook è però anche cosciente del fatto che i bulli agiscono con ogni strumento messo a disposizione, persino con quelli ideati proprio per proteggersi da loro. Ecco perché sottolinea la possibilità di «ricorrere in appello» per le foto, i video e i post rimossi in quanto ritenuti in violazione delle linee guida, chiedendo una nuova valutazione.

Il sistema funziona nei due sensi: chi ritiene che un proprio post sia stato eliminato perché ritenuto causa di molestie può richiedere un secondo parere, ma anche chi vede che la propria segnalazione non è stata accettata può insistere e ottenere che venga compiuta un'ulteriore analisi.

Infine, il social network ha deciso di aumentare gli strumenti a disposizione per la difesa dei personaggi pubblici - spesso i più colpiti dagli attacchi virtuali - dai molestatori: potranno segnalare gli autori degli attacchi ma anche ignorare automaticamente i loro messaggi senza che essi ne siano informati oppure bloccarli completamente, sempre senza alcuna segnalazione.