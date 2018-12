WhatsApp arriva sui tablet Android (con qualche limite)

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-12-2018] Commenti (1)

Per lungo tempo WhatsApp, probabilmente la più usata app di instant messaging, è stata esclusa dai tablet, ma ora gli sviluppatori hanno deciso che è il momento di cambiare.

L'ultimo aggiornamento della versione beta (2.18.367), scaricabile dal Play Store, introduce infatti il supporto ai tablet Android, seppure con alcune importanti limitazioni. L'articolo continua qui sotto.

Innanzitutto, per poter adoperare questa versione su un tablet è necessario essere un beta tester. Poi, bisogna che il tablet in questione contenga una Sim attiva: non è infatti possibile riutilizzare lo stesso numero dello smartphone.

Infine, WhatsApp stessa fa sapere che non tutte le opzioni presenti nell'app per smartphone sono disponibili sui tablet: lo sviluppo è ancora in corso e pertanto ci si deve aspettare che il funzionamento sia imperfetto o incompleto.