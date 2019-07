Microsoft ha brevettato una versione proprietaria del connettore USB Tipo-C

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-01-2019] Commenti (13)

L'accettazione sempre maggiore del connettore USB Tipo-C pare dimostrare che l'industria della moderna elettronica di consumo abbia finalmente trovato un punto di convergenza.

Se un tempo ogni apparecchio aveva il proprio specifico connettore ora, anche grazie al supporto da parte dell'Unione Europea verso lo standard micro USB, tutti paiono convinti della bontà di usare un unico modello: persino Apple ha adottato USB Tipo-C sugli iPhone.

Ora però in questo panorama quasi idilliaco è apparso un brevetto firmato da Microsoft, richiesto lo scorso maggio e garantito il 27 dicembre 2018.

Esso descrive una versione proprietaria del connettore USB Tipo-C, che si differenzia dall'originale in quanto dotata di un aggancio magnetico.

Sia le porte che i connettori compatibili con questa versione dispongono di magneti che garantiscono il corretto posizionamento e il mantenimento della connessione, senza che l'utente debba esercitare una particolare forza.

Il brevetto, che non può non richiamare alla mente i sempre apprezzati MagSafe di Apple, prevede una sua possibile applicazioni anche a connettori diversi da USB.

Al momento Microsoft non ha annunciato prodotti che adottino questo sistema, né è possibile immaginare se e quando ne vedremo: come sempre accade nel caso dei brevetti, non sempre ciò che viene protetto con la registrazione poi si trasforma in un prodotto reale.