In previsione del lancio di Windows 10 versione 1903, attesa per marzo/aprile, Microsoft sta rivelando pian piano tutte le novità che possiamo aspettarci.

La più recente si chiama Reserved Storage - ossia Spazio riservato - ed è esattamente ciò che dice il nome: a partire dall'aggiornamento primaverile, Windows 10 riserverà una parte dello spazio del disco per uno scopo speciale.

Tale scopo è innanzitutto lo scaricamento e l'installazione degli aggiornamenti, ma anche il funzionamento di certe app che richiedono file temporanei e la gestione delle cache di sistema.

L'obiettivo di questa novità è assicurarsi che tutte quelle funzionalità critiche per il sistema che hanno necessità di spazio per portare a termine il proprio lavoro non rischino di bloccarsi sul più bello perché il disco è pieno.

Windows 10 1903, di conseguenza, al momento della sua installazione si riserverà una parte del disco che non sarà quindi più a disposizione dell'utente per i suoi file ma potrà venir occupata soltanto dal sistema: secondo quanto ha dichiarato Microsoft, si tratterà di circa 7 Gbyte, anche se col tempo tale quantità possa variare in base alle opzioni del sistema installate.

Non si tratta di una gran richiesta per la maggior parte delle unità moderne, si tratti di hard disk o di SSD. Se però si tratta di un'installazione di Windows 10 su unità particolarmente piccole (come certi laptop, che offrono 16 o 32 Gbyte di memoria interna), la perdita di spazio utilizzabile potrebbe creare problemi.

Gli amministratori potranno inoltre diminuire lo spazio riservato attraverso un'apposita interfaccia nel menu Impostazioni, senza però avere la possibilità di eliminarlo del tutto.

Lo spazio riservato sarà presente soltanto nelle nuove installazioni di Windows 10: tutte quelle già esistenti, anche se aggiornate alla versione 1903, non godranno di questa funzionalità.