WhatsApp, 5 condivisioni posson bastare

Facebook limita l'inoltro dei messaggi per combattere le fake news.

21-01-2019

A partire da oggi, WhatsApp limiterà il numero di persone a cui è possibile inoltrare un messaggio: il nuovo massimo è cinque (finora era venti).

Lo riporta l'agenzia Reuters citando Victoria Grand, dirigente di WhatsApp, la quale ha anche spiegato il motivo di questa decisione: la lotta alle fake news.

L'idea alla base della mossa è chiara: ponendo un limite al numero di contatti cui è possibile inoltrare un dato contenuto si dovrebbe riuscire a contenere la diffusione di notizie false, catene di S. Antonio e via di seguito. Oppure convincere gli utenti a cambiare piattaforma.

Non è comunque finita qui: sempre con l'obiettivo di ridurre il numero delle bufale in circolazione, WhatsApp ha intenzione di rimuovere il pulsante per l'inoltro rapido, evidentemente nella speranza che il lavoro in più da compiere per girare i messaggi agli amici convinca i più pigri che non ne vale la pena.

L'aggiornamento dell'app che contiene il nuovo limite è già in distribuzione e arriverà progressivamente a tutti gli utenti nei prossimi giorni.