Apple rimette in vendita l'iPhone SE, a prezzi di saldo

Senza far troppo rumore, nel corso dell'ultimo fine settimana Apple ha compiuto una mossa che ha sorpreso molti: ha rimesso in vendita l'iPhone SE.

Lanciato nel 2016, l'iPhone SE è a tutti gli effetti una versione ridotta dell'iPhone 6S, basata sul processore A9 e dotata di una fotocamera da 12 megapixel.

A rendere accattivante questa proposta sono tre fattori: il primo è che, in un mondo di smartphone sempre più grandi, il relativamente piccolo iPhone SE permette di avere a che fare con un dispositivo non troppo ingombrante.

Il secondo fattore è la capacità di questo modello di far girare l'ultima versione di iOS: in altre parole, anche se l'iPhone SE ha ormai quasi tre anni, acquistarlo oggi non significa essere costretti a utilizzare uno smartphone vecchio o non più supportato.

Il terzo fatto è il prezzo: la versione da 32 Gbyte è in vendita a 249 dollari (in origine costava 349 dollari) mentre quella da 128 Gbyte costa 299 dollari (contro i 449 dollari del 2016).

Il lato negativo di questa offerta è che, almeno per ora, è limitata agli Stati Uniti: il sito italiano di Apple non permette di acquistare questi iPhone SE in saldo.