Cartuccia di Super Mario Bros venduta all'asta per 100.000 dollari

È la cifra più alta mai raggiunta da un videogioco.

16-02-2019

Per chi soffre di nostalgia videoludica oggigiorno c'è solo l'imbarazzo della scelta: dalle riedizioni delle vecchie console all'uso degli emulatori (sorvolando sulla difficoltà di reperire legalmente le ROM), praticamente non c'è gioco pubblicato negli ultimi 40 anni che non possa rivivere.

Eppure, il possesso della copia fisica di un videogioco d'altri tempi è, per un collezionista, un piacere che quasi non ha prezzo.

Ecco quindi che una cartuccia originale di Super Mario Bros. per NES, pubblicata nel 1985, può essere battuta all'asta per la cifra record di 100.150 dollari (oltre 88.600 euro).

A renderla tanto speciale non c'è soltanto il fatto che i sigilli sono ancora intatti e, in generale, la cartuccia è come nuova: fa anche parte della prima ondata di giochi per NES prodotti in America, 17 titoli rilasciati tra il 1985 e il 1986 in alcuni mercati selezionati in qualità di test per verificare quale potesse essere la popolarità della console.

Sono tre i compratori che si sono aggiudicati la cartuccia che ha stracciato il record precedente stabilito sempre da Super Mario Bros nel 2017 ma pari a soli 30.000 dollari (circa 26.500 euro): Jim Halperin, fondatore di Heritage Auctions, il collezionista di giochi Rich Lecce, e Zac Gieg, proprietario di un negozio di videogiochi.