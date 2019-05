Lo smartphone di Energizer offre 90 ore di conversazione continua

La batteria da 18.000 mAh funge anche da power bank.

Nonostante tutti i progressi fatti dall'industria nel campo della telefonia mobile, gli smartphone hanno ancora una debolezza: la batteria dura troppo poco.

Tutti gli accorgimenti introdotti in questi anni hanno permesso di costruire smartphone che, con un po' d'attenzione, funzionano per un'intera giornata senza dover essere ricaricati; tuttavia, se appena l'uso si fa un po' più intenso ecco che è necessario andare in cerca di una presa di corrente.

Al Mobile World Congress 2019 Energizer, un'azienda nota soprattutto per la produzione di pile, ha presentato la propria soluzione: un telefono la cui caratteristica principale è proprio la presenza di una batteria enorme.

Si chiama Energizer Power Max P18K Pop e monta una batteria da 18.000 mAh: per fare un paragone, il recente Galaxy S10 di Samsung, modello di punta di quell'azienda, si ferma a 4.100 mAh per la versione Plus.

C'è un motivo se la maggior parte degli smartphone odierni monta batterie che paiono sottodimensionate: la ricerca ossessiva della sottigliezza.

Energizer ha deciso di ignorare completamente questo principio e infatti il Power Max P18K Pop ha uno spessore di oltre 3 centimetri.

Tuttavia, in cambio di un'apparenza elefantiaca offre un'autonomia di 90 ore in conversazione e di 50 giorni in standby, ed è capace di riprodurre video continuamente per due giorni interi prima di chiedere una ricarica.

Funge inoltre da power bank, cedendo parte della propria energia a uno smartphone meno dotato. Per una ricarica completa ha bisogno di 9 ore, a patto di usare il caricabatterie rapido in dotazione.

Per quanto riguarda le specifiche, ci troviamo di fronte a uno smartphone tutto sommato nella media: SoC Helio P70 (analogo, come prestazioni, a uno Snapdragon serie 600), 6 Gbyte di RAM, 128 Gbyte di memoria interna espandibili via micro SD, schermo da 6,2 pollici con risoluzione di 2160x1080 pixel, tripla fotocamera posteriore con obiettivi da 12, 5 e 2 megapixel (quest'ultimo funge da sensore di profondità) e anteriore da 16 e 2 megapixel.

Sono presenti una porta USB Tipo-C per la ricarica e la connessione al PC e il lettore di impronte digitali. Il sistema operativo è Android 9 Pie e il lancio sul mercato è previsto per il prossimo mese di settembre.