Lo smartphone di LG che riconosce l'utente dal palmo della mano

È meglio identificare l'utente tramite il riconoscimento del volto (come fanno gli iPhone) o attraverso la lettura dell'impronta digitale (come fa la maggior parte del mondo Android odierno)?

Per LG, la risposta è «In nessuno dei due modi». Con la presentazione dello smartphone LG G8 al Mobile World Congress 2019 debutta infatti la tecnologia Hand ID, che riconosce l'utente facendo una scansione del palmo della mano.

La lettura del palmo non porta il telefono a predire il futuro ma a individuare, tra le altre cose, la rete di vene e vasi sanguigni che si snodano al di sotto della pelle, e che è univoca per ciascuna persona, proprio come l'impronta digitale o la forma del volto.

Basta quindi tenere la mano sollevata e rivolta verso l'obiettivo della fotocamera frontale del G8 per venir riconosciuti e abilitati all'uso dello smartphone.

Il segreto di questo sistema sta in un particolare sensore, chiamato Time of Flight sensor, che permette di realizzare la scansione 3D di ciò che viene inquadrato. Può essere usato per i volti, naturalmente, ma funziona bene anche per le mani.

«Hand ID identifica gli utenti attraverso il riconoscimento della forma della mano, dello spessore e di altre caratteristiche individuali, come le vene presenti nel palmo» spiega LG.

La stessa tecnologia permette di adoperare le mani per compiere alcuni gesti davanti all'obiettivo, che poi lo smartphone si occuperà di tradurre in comandi.

In questo modo è possibile rispondere a una telefonata o rifiutarla, fermare una sveglia, scattare un selfie, gestire la riproduzione della musica o aprire un'app.

Al di là di questo, il G8 di LG offre un SoC Snapdragon 855 con 6 Gbyte di RAM e 64 o 128 Gbyte di memoria interna, batteria da 3.500 mAh, tripla fotocamera posteriore, schermo Oled da 6,1 pollici con risoluzione di 3120x1440 pixel, jack per le cuffie, slot per micro SD e resistenza alla polvere e all'acqua IP68. Non solo: lo schermo funge anche da altoparlante.

Al momento LG non ha ancora rivelato quando il G8 arriverà sul mercato, né quale sarà il suo prezzo.