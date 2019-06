Facebook, arriva il pulsante per cancellare la cronologia

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-03-2019] Commenti (4)

Qualche tempo fa Mark Zuckerberg ha sostenuto in un'intervista che, contrariamente a ciò che generalmente si pensa, Facebook non è un pericolo per i dati degli utenti ma, anzi, è un «pioniere della privacy».

Il commento è stato accolto con scetticismo eppure Facebook, dopo tutti gli scandali e le accuse di compravendita delle informazioni personali degli utenti, sembra voler davvero cercare di migliorare un po' le cose.

David Wehner, che presso il social network ricopre il ruolo di Chief Financial Officer, ha annunciato che nel corso dell'anno verrà introdotta una funzionalità che permetterà a ciascun iscritto di cancellare completamente la cronologia di Facebook.

Concettualmente, funzionerà come il pulsante che sui browser esegue la stessa funzione; soltanto, eliminerà non dal computer in uso ma dai server del social network in blu tutte le informazioni registrate circa le frequentazioni dell'utente: «Gli elementi su cui si è cliccato, i siti visitati, e via di seguito» come spiegava Zuckerberg stesso qualche tempo fa, quando di questa possibilità già si parlava.

Non solo: una decina di mesi fa, Mark Zuckerberg aveva promesso che questa stessa opzione avrebbe anche permesso a ogni singolo utente di decidere se lasciare che Facebook continuasse a registrare le informazioni sulle abitudini di navigazione oppure no.

Sondaggio Facebook è un gran bel social network, però... ... genera dipendenza e condiziona la mia vita reale. ... mi rende più ansioso o più depresso del solito. ... non c'è nessun "però". ... non lo uso.

Mostra i risultati (2311 voti)

Leggi i commenti (1)

Gli utenti accoglieranno positivamente la novità, che finalmente mette nelle loro mani un po' di controllo sui dati posseduti da Facebook. Meno contenti saranno invece gli inserzionisti pubblicitari.

«In generale, questa funzionalità renderà più difficile personalizzare i contenuti con la stessa efficacia di cui potevamo godere prima» ha ammesso Wehner, poiché Facebook dimenticherà le preferenze personali di ciascun utente ogni volta che la cronologia sarà cancellata.

Se poi ciò sia davvero un male, spetta a ciascuno definirlo.