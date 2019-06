Firefox 66 zittisce l'autoplay dei filmati nei siti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-03-2019] Commenti (3)

Mozilla ha rilasciato la versione 66 di Firefox Quantum, in cui spiccano non tanto le novità quanto i lavori di ottimizzazione svolti dietro le quinte.

La funzionalità nuova più importante è la capacità di Firefox di bloccare la riproduzione automatica dell'audio da parte dei siti web, come Google Chrome fa già da qualche tempo.

Nel menu Preferenze - Privacy e sicurezza ora c'è infatti la voce Impedisci ai siti web di riprodurre automaticamente audio: attivandola, ogni sito che tenta di riprodurre dell'audio viene immediatamente zittito, ma si possono anche indicare delle eccezioni.

Si può anche decidere se consentire o meno la riproduzione dell'audio per ogni singolo sito, cliccando sull'icona Informazioni su nella barra degli indirizzi: una nuova voce permette di decidere come il sito visitato si debba comportare.

Mozilla precisa però che quest'ultima possibilità non è ancora disponibile per tutti gli utenti, ma verrà estesa gradualmente.

Firefox Quantum 66 presenta poi una nuova opzione Cerca scheda per effettuare una ricerca tra le schede (utile quando le schede aperte sono molte e diventa difficile individuare quella che serve), cui si accede tramite il pulsante a forma di V posto in alto a destra e visibile quando il numero delle schede va oltre la capacità di visualizzazione dello schermo.

Un cambiamento che non è visibile è la decisione di spostare le impostazioni delle estensioni in un unico database (finora ciascuna le salvava in un proprio file JSON), operazione che dovrebbe velocizzare un po' la navigazione; sempre per quanto riguarda le estensioni, ora è possibile assegnare una scorciatoia a ciascuna di esse.

Una funzione utile è poi l'introduzione di una nuova ancora che elimina il fastidioso scorrimento del contenuto delle pagine web quando nuovi spot o immagini vengono caricati.

Infine, per quanto riguarda le modifiche relative alle diverse piattaforme, in Firefox 66 per macOS debutta il supporto iniziale alla Touch Bar dei MacBook, mentre nella versione per Windows 10 è stato introdotto il supporto a Windows Hello.

Firefox Quantum 66 si può scaricare in versione per Windows, Linux e macOS dal sito ufficiale di Mozilla.