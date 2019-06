Opera per Android regala una VPN per navigare in sicurezza e anonimato

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-03-2019] Commenti (13)

Gli utenti di Opera per Android stanno ricevendo in questi giorni il più recente aggiornamento del popolare browser gratuito che, con questa versione 51, introduce alcune novità interessanti.

La più importante è la possibilità di usare una VPN gratuita, funzione già presente nella versione desktop del browser e precedentemente messa a disposizione degli utenti della versione beta per Android.

Grazie alla VPN (Virtual Private Network - Rete Privata Virtuale) gli utenti che maggiormente si preoccupano della propria privacy in rete hanno a disposizione uno strumento potente per nascondere le proprie tracce mentre navigano in Rete, grazie alla connessione privata con crittografia a 256 bit.

Per utilizzare la VPN non bisogna fare altro che abilitarla dall'app, aprendo il menu Impostazioni.

Essa viene inoltre proposta automaticamente ogni volta che si avvia una sessione di navigazione Riservata dato che chi non vuole lasciare tracce sul proprio dispositivo probabilmente non vuole lasciarne nemmeno in Rete.

La VPN presenta diversi vantaggi per la privacy, come la possibilità di nascondere la propria posizione fisica e di evitare la registrazione di log della navigazione, così che dalla cronologia non si possa risalire agli spostamenti nel web.