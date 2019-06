Windows Defender sbarca sui Mac

E per l'occasione cambia nome.

Windows Defender, la soluzione di sicurezza integrata in Windows 10, si appresta a sbarcare sui computer Apple e per l'occasione cambia nome, diventando Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) for Mac.

Ancora in sviluppo, Microsoft Defender può essere utilizzato in anteprima dagli utenti aziendali iscrivendosi all'apposito programma e sperando di venire selezionati da Microsoft a questo scopo. L'articolo continua qui sotto.

L'interfaccia utente - spiega il post che dà l'annuncio ufficiale -, mentre i sistemi supportati sono macOS Mojave , macOS High Sierra e macOS Sierra.

La versione attuale, essendo un'anteprima, offre soltanto funzioni limitate ma l'intento di Microsoft è realizzare, con l'aiuto di quanti parteciperanno al programma, una soluzione completa per la difesa dei dispositivi Apple, anch'essi presi di mira dal malware seppur meno spesso di quanto capiti ai sistemi Windows.

È bene sottolineare come Microsoft Defender per Mac sia una soluzione dedicata all'ambito professionale, progettata per integrarsi con l'infrastruttura cloud Microsoft Defender al fine di garantire protezione a tutti i dispositivi aziendali indipendentemente dalla piattaforma. Al momento non è chiaro se Microsoft intenda lanciare anche una versione consumer di questa tecnologia.

Qui sotto, il video di presentazione.