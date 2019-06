Il nuovo Edge basato su Chromium sfugge in Rete. Ecco come provarlo

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-03-2019] Commenti (3)

Finora, del nuovo Edge basato su Chromium s'era visto molto poco: qualche indicazione sull'icona e pochi screenshot rubati.

Ora però una versione preliminare del browser di Microsoft è approdata in Rete, apparendo sui forum di PC Beta.

Tenendo presente che non è mai una buona idea scaricare e installare software proveniente da fonti sconosciute (se non in una macchina virtuale posta in una sandbox, per lo meno), chiunque muoia dalla curiosità di vedere in che direzione si stia muovendo Microsoft può ora farlo, prima del rilascio ufficiale.

La versione "rubata" si basa su Chromium 75 e, all'avvio, chiede all'utente se questi desideri importare le impostazioni del browser usato fino a quel momento.

L'interfaccia è una sorta di mix tra quella di Chrome e quella di Edge, come ci si aspettava dagli screenshot visti in precedenza.

Tra le funzionalità già presenti c'è la capacità di scaricare estensioni dal Microsoft Extension Store e dal Chrome Web Store, anche se quest'ultima possibilità è disattivata per impostazione predefinita.

Al posto di Google Safe Browsing, naturalmente, c'è la soluzione proprietaria Microsoft SmartScreen per la protezione della navigazione, mentre altre funzioni pubblicizzate ancora non sono state implementate.

Sondaggio Qual č il momento tra questi in cui avverti il maggior bisogno di privacy? Leggo gli annunci di lavoro in ufficio Spio un/una mio/a ex sui social network Utilizzo i social network in ufficio Consulto l'online banking Guardo foto o filmati a luci rosse Invio o guardo foto private Faccio shopping online

Mostra i risultati (1418 voti)

Leggi i commenti (4)

Per esempio, l'annunciata possibilità di accantonare le schede non è presente, né è possibile scrivere con lo stilo per aggiungere annotazioni alle pagine web. La modalità scura è invece presente, ma va abilitata con uno speciale flag di test e non dispone di un'opzione dedicata.

Al momento il lancio ufficiale del rinnovato Edge ancora non dispone di una data ma, considerato lo stato avanzato dei lavori, non dovrebbe mancare molto.