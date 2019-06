Galaxy Fold, ecco il test ufficiale che ne garantisce la robustezza

Lo smartphone pieghevole può sopportare oltre 200.000 aperture, secondo Samsung.

Il Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole di Samsung, sarà lanciato a un prezzo di circa 2.000 euro soltanto tra circa un mese (negli USA, e qualche giorno dopo in Europa).

Ecco allora che nel frattempo Samsung tiene viva la curiosità pubblicando un video in cui il Galaxy Fold viene sottoposto a test proprio per mettere alla prova la sua caratteristica principale, ossia la capacità di piegarsi su sé stesso come un libro.

Il video (che riportiamo più sotto) d'altra parte non serve unicamente a tenere desta l'attenzione sul dispositivo fino al rilascio ma anche a rassicurare i potenziali acquirenti.

È chiaro infatti che la cerniera appare come il punto più debole dello smartphone e, prima di spendere una cifra tanto impegnativa, chiunque vuol essere sicuro che l'investimento non sarà di breve durata.

«Il test» - spiega Samsung - «che esamina se il Galaxy Fold sia in grado di sopportare 200.000 aperture e chiusure (ossia circa cinque anni di utilizzo, se adoperato per 100 volte al giorno), impiega una settimana per essere portato a termine».

«Sebbene la durata del test a qualcuno possa sembrare eccessiva, Samsung la considera vitale per assicurarsi da resistenza della cerniera e dell'Infinity Flex Display» conclude l'azienda.