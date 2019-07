La regala Cloudflare insieme all'app per i DNS.

Cloudflare deve avere un debole per il primo d'aprile: un anno fa, proprio in quella data, ha svelato al mondo il proprio servizio di DNS. Quest'anno, ha fatto lo stesso con la VPN associata.

Si chiama Warp ed è integrata nell'applicazione ufficiale 1.1.1.1 sia per Android che per iOS, con l'intento di fornire un servizio per la navigazione sicura in Internet che sia completo e facile da usare.

In effetti, il motto scelto da Cloudflare per questo servizio è «La VPN per chi non sa che cosa sia una VPN», sottintendendo quindi che l'utilizzo è tanto semplice da essere possibile anche per chi è praticamente a digiuno di conoscenze tecniche, anche se a dire la verità Cloudflare non è certo la prima a offrire una VPN priva di complicazioni.

Warp si occupa di cifrare tutto il traffico con la crittografia end-to-end, ma non richiede all'utente di eseguire operazioni particolari a questo scopo, come l'installazione di certificati.

Per quanto riguarda le prestazioni Cloudflare afferma che il servizio è stato creato in modo da offrire la massima velocità possibile senza per questo incidere troppo sulla batteria dello smartphone.

«Abbiamo creato Warp attorno a un protocollo basato su UDP che è ottimizzato per l'Internet in mobilità» ha spiegato l'azienda. «Grazie alle connessioni dirette tra peer e all'uso di percorsi non trafficati, riusciamo a fornire in tutto il mondo un'esperienza grandiosa».

Warp è una funzione gratuita integrata nell'app 1.1.1.1, ma Cloudflare sta anche lavorando su una versione a pagamento - chiamata Warp+ e che sarà disponibile «a fronte di una piccola somma mensile» - grazie alla quale si potranno ottenere velocità superiori, o così afferma l'azienda.

Al momento Warp non è ancora attiva automaticamente per tutti gli utenti dell'app. Se si è in possesso dell'ultima versione di questa è possibile però iscriversi alla lista d'attesa che consentirà l'accesso alla VPN non appena questa sarà disponibile.

L'attivazione del servizio, come accade in questi casi, non è immediata in tutto il mondo: Cloudflare intende procedere per gradi così da rilevare immediatamente eventuali problemi (prima che colpiscano troppi utenti) e mettere alla prova i server che gestiscono il tutto.