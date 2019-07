iPad bloccato per 48 anni? Niente panico

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-04-2019] Commenti (9)

Uh, this looks fake but, alas, it's our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW

— Evan Osnos (@eosnos) 6 aprile 2019

Può sembrare uno scherzo o un fotomontaggio, ma il tweet qui sopra mostra davvero un iPad bloccato da troppi tentativi sbagliati di immettere la password, con la dicitura "ritenta fra 25.536.442 minuti". Ossia fra circa 48 anni, nel 2067.

È l'iPad del giornalista Evan Osnos, dopo essere finito fra le mani di suo figlio di tre anni, che ha immesso la password sbagliata dieci volte di fila. L'articolo continua qui sotto.

Dopo i primi cinque tentativi sbagliati, un dispositivo iOS obbliga ad attendere cinque minuti prima di poter tentare ancora; se anche il sesto tentativo fallisce, il dispositivo viene bloccato per un quarto d'ora. A ogni ulteriore tentativo sbagliato aumenta il tempo di attesa, fino ad arrivare, come in questo caso, al decimo fallimento, con conseguente blocco del dispositivo.

Non è la prima volta che capita a qualcuno, e poteva andare peggio: per fortuna il giornalista non aveva impostato il proprio iPad in modo che i dati venissero cancellati automaticamente dopo dieci tentativi falliti.

Non tutto è perduto: il giornalista non dovrà aspettare 48 anni per riutilizzare il proprio iPad. Esiste infatti una procedura di sblocco e recupero (il cosiddetto DFU mode), a condizione che l'utente abbia effettuato un backup dei propri dati.

Come nota Naked Security, l'aspetto più interessante è la determinazione del bambino, visto che ci vogliono circa tre ore per arrivare al decimo tentativo. Ma visto il disagio che ne può derivare, è prudente tenere questi oggetti digitali lontani dalle mani dei bambini.