Android, gli aggiornamenti di sistema passeranno dal Play Store

Il download avverrà in automatico con le connessioni Wi-Fi.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-04-2019] Commenti (1)

Fino a oggi, i dispositivi Android adoperavano due sistemi diversi per gestire gli aggiornamenti: le app si aggiornavano tramite il Play Store, mentre il sistema in sé usava il menu Impostazioni.

Alcuni utenti di Pixel 3 su Reddit stanno ora iniziando a confermare quanto già si vociferava nei mesi scorsi: Google sta unificando il sistema di aggiornamenti intorno al Play Store.

In particolare, la prima segnalazione di questo cambiamento nel comportamento riguarda la notifica della disponibilità di un aggiornamento per Android Q Beta 2, giunta proprio attraverso il Play Store come capita normalmente per le app.

Non si tratta di una modifica soltanto di secondo piano: se gli update di sistema saranno trattati come quelli delle applicazioni, allora saranno scaricati automaticamente in background quando è disponibile una connessione Wi-Fi, e il dispositivo si riavvierà quando necessario (presumibilmente chiedendo prima il permesso all'utente).

Naturalmente, per il momento ci troviamo nelle fasi iniziali di questa novità: non sappiamo nemmeno se essa sia limitata ai soli Pixel oppure se verrà estesa a tutti i dispositivi Android, magari a partire dalla prossima versione del sistema operativo.