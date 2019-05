Gmail, una pagina segreta tiene traccia di tutti gli acquisti fatti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-05-2019] Commenti (2)

Chi usa Gmail sa - o dovrebbe sapere - che così facendo consegna la gestione della propria posta a Google, un gigante del web la cui principale fonte di introiti deriva dalla pubblicità.

In effetti per anni Gmail ha analizzato i messaggi delle varie caselle esplicitamente a fini pubblicitari, sospendendo però questa pratica verso la metà del 2017.

Gmail mantiene tuttavia tutta una serie di dati sui propri utenti. Per esempio, non tutti sanno che l'account Google offre una pagina dalla quale è possibile avere un elenco dettagliato di tutti gli acquisti fatti e di cui si trova traccia nella casella di posta elettronica.

L'esistenza di questa pagina non è esattamente un mistero; soltanto, non viene resa nota in modo particolare, e perciò ha colto di sorpresa parecchi utenti quando è stata rivelata al grande pubblico da CNBC.

Google ha precisato che tale pagina esiste al solo scopo di consentire agli utenti di «vedere e tenere traccia con facilità e in un unico posto di tutti gli acquisti, le prenotazioni e gli abbonamenti», sottolineando come si tratti di «un luogo privato visibile soltanto all'utente» e che «le informazioni possono essere cancellate in qualsiasi momento».

«Non usiamo alcuna informazione ricavabile dai messaggi Gmail per sottoporvi annunci pubblicitari, e ciò include le ricevute arrivate via email mostrate nella pagina Acquisti» conclude Google.

Google ha ragione: i dati si possono cancellare. D'altra parte però è forse bene spiegare anche che l'operazione non è così immediata: non esiste infatti un sistema per eliminare tutte quelle notifiche, ma è necessario agire su ognuna singolarmente.

Cliccandovi sopra, si apre una schermata con i dettagli e l'opzione Rimuovi acquisto, che comporta anche la rimozione dell'email originaria.

Non esiste invece un'opzione che impedisca la raccolta dei dati da parte della pagina Acquisti.