Il laptop più pericoloso del mondo va all'asta online

The Persistence of Chaos vale già oltre 1 milione di dollari.

All'apparenza è un normale notebook Samsung NC10-14GB con schermo da 10,2 pollici che ormai ha accumulato 11 anni di vita e sarebbe pronto per la pensione, cui qualcuno ha deciso di dare il bizzarro nome The Persistence of Chaos.

In realtà è una sorta di zoo, bestiario o manuale dei mostri che dir si voglia, contenente i 6 malware più pericolosi degli ultimi anni, che sono stati capaci di causare nel mondo danni per 95 miliardi di dollari.

Attrezzato con il sistema operativo Windows XP, il portatile ospita infatti i più famosi supercriminali della storia informatica: ILOVEYOU, MyDoom, SoBig, WannaCry, DarkTequila e BlackEnergy.

Attenzione, però: il laptop non va considerato semplicemente come una raccolta di malware. L'artista cinese Guo O Dong lo ritiene «un'opera d'arte» e, considerandola tale, l'ha esposto al pubblico.

In collaborazione con Deep Instinct, azienda specializzata in sicurezza informatica, l'ha reso visibile 24 ore su 24 in streaming tramite il sito ufficiale. The Persistence of Chaos è acceso, ma completamente isolato dal mondo esterno: non ha alcun modo di connettersi a una rete e lasciar così sfuggire nel mondo i malvagi esemplari che custodisce.

Guo O Dong non s'è però fermato all'esibizione: ha infatti voluto metterlo all'asta - sempre online - e le offerte hanno subito iniziato ad arrivare, tanto che al momento in cui scriviamo hanno superato 1,2 milioni di dollari.

L'asta si concluderà il 29 maggio, quando si scoprirà chi sarà il fortunato acquirente che sarà riuscito a portarsi a casa un computer vecchio e pieno di virus.

L'artista però s'è premurato. Ha spiegato che «come acquirenti, vi rendete conto che quest'opera costituisce un potenziale rischio per la sicurezza. Inviando un'offerta accettate e riconoscete che intendete acquistare l'oggetto quale opera d'arte o per scopi accademici, e non avete alcuna intenzione di diffondere malware».

Qui sotto, lo streaming in diretta di The Persistence of Chaos (via Twitch).