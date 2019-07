Pixel 4 e Pixel 4 XL, svelati aspetto e caratteristiche

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-07-2019] Commenti (2)

Con tutte le indiscrezioni che si vanno inseguendo in questi giorni, il Pixel 4 e il Pixel 4 XL - i nuovi smartphone di punta di Google, la cui presentazione è attesa per ottobre - non saranno poi una grande sorpresa.

Dapprima sono apparse in Rete le caratteristiche hardware. Lo schermo del Pixel 4, secondo le voci di corridoio, avrà una risoluzione di 2280x1080 pixel, mentre il più grande Pixel 4 XL arriverà a 3040x1440 pixel.

Entrambi i modelli disporranno poi di 6 Gbyte di RAM e 128 Gbyte di memoria interna, mentre per quanto riguarda il processore sembra che la scelta di Google sia caduta sul SoC Qualcomm Snapdragon 855.

Ancora, i due smartphone avranno sul retro una fotocamera tripla con obiettivi sporgenti dal corpo del telefono, ed è possibile che saranno in vendita alcune versioni con un quantitativo ancora maggiore di RAM.

Le ultime notizie riguardano invece l'aspetto del Pixel 4 e del Pixel 4 XL. I render pubblicati su Twitter mostrano un design minimale, distanziandosi chiaramente dalle scelte che hanno contraddistinto i Pixel 2 e i Pixel 3.

Dalle immagini si evince poi un altro elemento: a quanto pare Google ha deciso di mantenere il jack da 3,5 millimetri per le cuffie, reintrodotto nel Pixel 3a XL dopo che la sua sparizione, nel modello precedente, aveva scontentato gli utenti.

Per quanto riguarda il prezzo, infine, è ovviamente ancora troppo presto per avere numeri precisi. Si parla in ogni caso di cifre intorno ai 1.000 dollari, con variazioni in base alle diverse configurazioni del modello prescelto.