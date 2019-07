Il condizionatore portatile di Sony da indossare sotto i vestiti

Permette di affrontare estati torride e inverni gelidi senza fare una piega.

Per affrontare i giorni di caldo insopportabile che possono presentarsi d'estate non c'è niente di meglio di un condizionatore: tale è il piacere della frescura da rendere persino sopportabile l'arrivo in ufficio.

Il problema si presenta quando è ora di uscire: ci vorrebbe un condizionatore portatile da poter indossare mentre si viaggia verso casa.

Proprio questa è l'idea che Sony ha sviluppato negli ultimi tre anni, ha lanciato attraverso la propria piattaforma di crowdfunding First Flight e prende il nome di Reon Pocket.

Si tratta di un piccolo apparecchio, che pesa circa 80 grami, da inserire in un'apposita tasca ricavata nella maglietta fornita in dotazione: la posizione finale sarà alla base del collo dell'utente.

Da lì - spiega Sony - grazie all'effetto Peltier l'apparecchio consente di abbassare (o alzare: si può usare anche in inverno per contrastare le giornate gelide) la temperatura corporea di chi lo indossa.

L'idea è che regolando la temperatura della schiena a valori più confortevoli rispetto a quelli definiti dall'ambiente circostante l'intero corpo provi una sensazione di benessere.

La temperatura si controlla manualmente tramite l'app per smartphone, cui il dispositivo comunica via Bluetooth.

Reon Pocket funziona a batteria, e offre una porta USB Tipo-C per la ricarica. L'autonomia è di sole due ore: poche per fornire il comfort desiderato per un'intera giornata, ma generalmente sufficienti per gli spostamenti.

La raccolta fondi su First Flight è stata un successo e l'obiettivo è già stato raggiunto. A questo punto si tratta di iniziare la produzione: le intenzioni sono di mettere in vendita Reon Pocket entro marzo 2020, in tempo per l'Olimpiade dell'anno prossimo, che si svolgerà proprio in Giappone.

Il prezzo di lancio è fissato in 12.760 yen (circa 105 euro).

