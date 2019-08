iPhone, cambiare la batteria diventa ancora più difficile

Montare un rimpiazzo non originale fa scattare un messaggio d'errore.

Apple non ha mai apprezzato la possibilità che gli utenti mettano mano all'interno dei suoi prodotti, sostituendo in proprio parti e componenti.

In particolare è sempre stata contraria alla sostituzione non autorizzata delle batterie degli iPhone con meno costose - seppur generalmente altrettanto efficienti - alternative di terze parti.

Per scoraggiare ulteriormente questa pratica ora Apple ha deciso di modificare un po' il funzionamento del software che monitora la salute della batteria (Battery Health), facendo sì che mostri un messaggio d'errore se la batteria originale viene sostituita da chiunque non sia un tecnico Apple autorizzato.

Finora si poteva, pur scontentando Apple, sostituire la batteria e Battery Health avrebbe continuato a funzionare come se nulla fosse successo.

Dopo le ultime modifiche a iOS, invece, se si possiede un iPhone XR, XS o XS Max, in caso di sostituzione appare un messaggio che spiega che il sistema non è «in grado di verificare che questo iPhone stia usando una batteria Apple originale» e, però, non può fornire informazioni sullo stato della batteria stessa.

La novità si verifica non solo se si sostituisce la batteria originale con una di terze parti, ma anche se la si rimpiazza con un'altra batteria Apple, magari prelevata da un altro iPhone.

L'unico modo per non far apparire il messaggio d'errore è chiedere la sostituzione della batteria a un centro Apple autorizzato: il personale è infatti di riprogrammare il chip della batteria, il quale contiene le informazioni che "legano" la batteria a un dato iPhone, consentendo lo spostamento.