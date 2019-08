Tesla si schianta contro camion e prende fuoco, nonostante l'Autopilot

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-08-2019] Commenti (4)

L'Autopilot installato da Tesla sulle proprie auto è una funzione pensata per rendere la guida più sicura: analizzando continuamente l'ambiente intorno al veicolo dovrebbe essere in grado di identificare anche quei pericolo che sfuggono al guidatore.

Non è un vero "pilota automatico": non si può pensare di mollare il volante e distrarsi soltanto perché l'Autopilot è stato inserito, anche perché è prono a errori come certi incidenti mostrano. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio L'auto che si guida da sola... (completa la frase) ci permetterà di sfruttare il tempo perso guidando, magari in coda. ci toglierà l'ultimo brandello di privacy. ci farà viaggiare più sicuri. ci esporrà a nuovi pericoli, dovuti ai bug o agli attacchi degli hacker. ci consentirà di ridurre l'inquinamento. ci priverà dell'autonomia. sarà accettabile solo se ci permetterà sempre di scegliere la guida manuale. sarà sicura solo se non permetterà mai la guida manuale.

Mostra i risultati (5587 voti)

Leggi i commenti (10)

L'ultimo di questi incidenti è avvenuto una sera di pochi giorni fa a Mosca , dove Alexi Tretyakov stava viaggiando sulla propria Tesla Model 3 a circa 100 km/h lungo l' anello autostradale.

A lato della strada era però fermo un camion. Né il guidatore né l'autopilot l'hanno visto, e così la Tesla vi si è schiantata contro.

L'uomo, pur con una gamba fratturata, è riuscito a uscire insieme ai suoi due bambini, che hanno riportato solo dei lividi; quindi dal pacco batterie si sono generate due piccole esplosioni e l'intero veicolo ha preso fuoco, consumandosi completamente a parte il telaio in metallo.

Le indagini sull'incidente sono ancora in corso. Tesla, che in passato in casi analoghi ha difeso il comportamento dell'Autopilot ricordando sempre che esso non è in grado di guidare autonomamente, vorrà probabilmente capire come sia riuscito a non vedere il camion, comportandosi esattamente come il guidatore umano.