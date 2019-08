Malware in CamScanner, app Android con oltre 100 milioni di download

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-08-2019] Commenti (1)

Se siete tra i milioni di utenti che hanno scaricato CamScanner, c'è la possibilità che la versione sul vostro smartphone contenga un malware.

L'allarme è stato lanciato dai ricercatori di Kaspersky, i quali hanno individuato nell'app - un generatore di PDF in grado anche di convertire il testo stampato in file modificabili - un trojan, denominato Trojan-Dopper.AndroidOS.Necro.n.

Il sospetto è nato negli esperti russi dopo aver notato che l'app, scaricata oltre 100 milioni di volte da Google Play, aveva molte recensioni negative che invitavano a evitare il software in quanto avevano riscontrato dei comportamenti poco chiari.

Pare che il modulo pericoloso sia stato inserito in una versione recente di CamScanner, quando è stata aggiunta una libreria per la pubblicità.

Kaspersky stessa riporta che gli sviluppatori hanno ora eliminato il codice pericoloso: l'ultimissima versione presente in Google Play è quindi priva di malware.

Sondaggio Fai uso del pagamento contactless? S, lo trovo molto comodo. Lascio scegliere all'esercente. Non so cosa sia. No, le mie carte non sono abilitate. No, non mi fido

Mostra i risultati (1621 voti)

Leggi i commenti (16)

L'ipotesi è che gli sviluppatori abbiano adoperato e inserito la nuova libreria senza rilevare il pericolo nascosto in essa il quale - come il nome Trojan-Dopper lascia intendere, non è un trojan in sé ma si adopera per scaricare altri malware.

Fino al momento della scoperta del malware CamScanner è stata un'app del tutto legittima, creata per scopi utili e innocenti, ed è tornata a esserlo dopo la correzione. Ciò dovrebbe però spingere gli utenti a ricordarsi come persino materiale provenienti da fonti ufficiali e sicure possa, in certi casi, contenere del pericolo.