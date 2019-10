MacOS, arriva Catalina

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-10-2019] Commenti

Con il rilascio di macOS Catalina, ultima versione del sistema operativo dei Mac, Apple ha introdotto alcune novità e abbandonato alcune vecchie tecnologie (come il supporto alle app a 32 bit) ma quella che più era attesa dagli utenti si chiama Sidecar.

In pratica, è una funziona che permette di adoperare l'iPad come se fosse uno schermo secondario: fino a oggi ciò era possibile soltanto tramite l'uso di software di terze parti; adesso è direttamente il sistema operativo a occuparsene.

C'è un vantaggio evidente in ciò: l'integrazione profonda delle funzioni con il resto del sistema, cosa che ai software prodotti da altri semplicemente non è possibile.

Il collegamento tra iPad e Mac può avvenire con un cavo ma può anche essere realizzato in modalità wireless.

Inoltre la funzionalità del tablet non si esaurisce nel mettere a disposizione un secondo schermo: sfruttando il touchscreen è possibile anche adoperarlo come tavoletta grafica (per chi non avesse particolari esigenze può essere sufficiente) e in generale per fornire input al sistema tramite le dita o l'Apple Pencil.

Per sfruttare Sidecar ci sono però delle richieste da soddisfare: la funzionalità è infatti compatibile soltanto con i Mac dotati di processore Intel Skylake e successivi (Core di sesta generazione).

In particolare, Apple afferma che Sidecar funziona con i MacBook e i MacBook pro prodotti dal 2016 in avanti, con i MacBook Air prodotti dal 2018 in avanti per quanto riguarda i portatili. Per quanto riguarda i desktop la compatibilità comprende gli iMac dal 2015 in poi, i Mac Mini dal 2018 in poi, gli iMac Pro o l'imminente Mac Pro.

Anche l'iPad deve essere adeguato: è necessario che supporti iPadOS 13. È bene poi ricordare che l'utilizzo di Sidecar è possibile unicamente se su entrambi i dispositivi è stato effettuato il login con il medesimo Apple ID.