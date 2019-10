Dal papà di Android uno smartphone radicalmente diverso

Il Project GEM di Essential Phone punta su aspetto inedito e interfaccia rivista.

Andy Rubin è un uomo a cui molti devono, probabilmente senza saperlo, la possibilità di portare in tasca un apparecchio che è contemporaneamente telefono, macchina fotografica, piccolo computer e molto altro ancora: è infatti l'inventore di Android.

Da sei anni a questa parte Rubin non lavora più per Google ma sta cercando di dare concretezza al suo sogno di uno smartphone «radicalmente diverso» con il progetto Essential Phone.

In una recente serie di post su Twitter, Rubin ha svelato l'inedita strada sulla quale l'Essential Phone s'è incamminato per quanto riguarda l'aspetto: nelle foto appare uno smartphone lungo e stretto, con una finitura metallica che cambia colore in base all'angolazione da cui la si osserva.

Se confrontata con i prodotti che abbiamo in tasca, i cui schermi non hanno una larghezza tanto inferiore rispetto alla lunghezza, questa versione del telefono di Rubin appare così diversa da dover richiedere - come Rubin stesso ha ammesso - un'interfaccia rivista per poter funzionare con efficienza.

«Una nuova UI per un fattore di forma radicalmente diverso» scrive il papà di Android su Twitter, dove ha adoperato l'hashtag #ProjectGem.

Da quanto si può capire, l'interfaccia di cui parla permette di passare da un'app all'altra disponendo ciascuna in una sorta di "scheda" quadrata che ne mostra l'anteprima, ma più di questo al momento è difficile dire.

Project Gem ha sul lato destro un pulsante per l'accensione e il controllo del volume, mentre sul retro ci sono il lettore di impronte digitali e la fotocamera, alloggiata in una ben visibile protuberanza.

La fotocamera anteriore dispone invece di un obiettivo ricavato da un "foro" nello schermo, una soluzione adottata anche da altri produttori che vogliono ridurre al minimo la cornice.

Fino a oggi, gli Essential Phone non sono certo stati un successo: non soltanto il primo modello ha venduto molto meno di quanto si potesse preventivare, ma il secondo modello è stato alla fine addirittura cancellato, e ciò ha portato al licenziamento del 30% del personale dell'azienda di Rubin.

Project Gem, quando da prototipo si tradurrà in realtà, rappresenterà forse l'ultima speranza per trasformare in realtà l'idea che il creatore di Android ha in mente.