Premio Nobel per la chimica agli inventori delle batterie al litio

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-10-2019] Commenti

Molti hanno tratto un sospiro di soddisfazione commentando che era davvero tempo, considerato il tempo trascorso dall'idea iniziale e l'importanza che l'invenzione ha acquisito per la vita quotidiana, ma l'Accademia reale svedese delle scienze s'è finalmente decisa: il Premio Nobel 2019 per la chimica va ai tre inventori delle batterie agli ioni di litio.

John B Goodenough dell'Università del Texas a Austin, Stanley Whittingham della Binghamton University e Akira Yoshino dell'Università Meijo sono i tre nomi cui dobbiamo una tecnologia che oggi ha un'infinità di applicazioni, dai telefonini ai computer, dalle auto elettriche agli accumulatori domestici collegati ai pannelli solari passando per molti altri dispositivi ancora.

I tre non hanno lavorato insieme, ma tutti hanno nel tempo dato il loro contributo per arrivare alle batterie così come le conosciamo oggi.

L'idea di creare batterie agli ioni di litio si deve a Stanley Whittingham, che già negli anni '70, nel periodo della crisi energetica, cercò di trovare un modo di sostituire il petrolio come vettore energetico, creando un catodo capace di raccogliere ioni di litio.

Fu poi a John Goodenough, nei primi anni '80, a dimostrare come una batteria costruita secondo le idee di Whittingham fosse in grado di fornire una tensione di 4 Volt. Infine, nel 1985, Akira Yoshino trasformò l'invenzione in una proposta che si potesse sfruttare dal punto di vista commerciale.

I tre scienziati si divideranno in parti uguali il premio da 9 milioni di corone (circa 824.000 euro), assegnato loro - secondo la motivazione ufficiale indicata dal Comitato per il Nobel - per aver gettato «le fondamenta di una società senza fili e libera dai carburanti fossili».