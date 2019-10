Apple Card, c'è già la prima truffa

La carta di credito senza numeri non è poi così sicura.

La storia di Yusuke Taniguchi, che grazie a una memoria prodigiosa è riuscito a rubare i dati di 1300 carte di credito, illustra molto bene il motivo di una precisa scelta fatta da Apple.

Nel creare la Apple Card, carta di credito strettamente legata all'iPhone e che ha debuttato da pochissimo negli USA, l'azienda della mela ha infatti deciso di non apporvi alcun numero visibile.

Tuttavia, a distanza di pochi mesi dall'introduzione della Apple Card, c'è già il primo caso di truffa o, meglio, di clonazione: un uomo - di cui conosciamo solo il nome, David - un giorno s'è visto segnalare dal proprio iPhone un addebito molto sospetto.

Ha così chiamato il supporto di Apple, dal quale ha appreso che, sebbene il luogo della transazione apparisse vicino a lui, un'indagine più approfondita ha dimostrato che la spesa era stata in realtà effettuata a centinaia di chilometri di distanza, in un altro Stato.

Durante l'intera vicenda la Apple Card non ha mai lasciato la custodia di David, e il modo in cui l'utilizzo della carta da parte di uno sconosciuto possa essere avvenuto resta ancora un mistero; le indagini sono comunque ancora in corso.

«Non so come ciò possa essere successo» ha dichiarato un rappresentante di Apple. «È molto raro che la carta possa trovarsi in due posti allo stesso tempo. Dato che le nostre tessere fisiche non hanno alcun numero, è molto difficile copiarle».

Bisogna tuttavia ricordare che una Apple Card è pur sempre una normale carta di credito: dispone di un chip e di una banda magnetica. David potrebbe quindi essere incappato in uno skimmer durante un acquisto legittimo e non essersene avveduto.