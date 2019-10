Vent'anni di smartphone in tre minuti

In un video, l'evoluzione dei sistemi operativi da PalmOS ad Android.

Ricordate che smartphone usavate - anche sei il termine smartphone ancora non esisteva, e al più si parlava di palmare - vent'anni fa?

Oggi, soprattutto ai più giovani, sembra che Android e iOS esistano da sempre e si siano sempre spartiti il mercato, ma in realtà appena un paio di decenni or sono il paesaggio era molto più variegato.

C'è stato un tempo, per esempio, in cui la maggior parte delle persone aveva un normale cellulare e i più evoluti possedevano un BlackBerry, anche se poi non si trattava davvero di un BlackBerry ma era un palmare con Windows Mobile, o magari Symbian, o PalmOS.

Il canale YouTune Data Is Beautiful ha voluto riassumere l'evoluzione dei sistemi operativi per dispositivi mobili dal 1999 a oggi in un video che riportiamo più sotto e che mostra graficamente come la popolarità di certi sistemi sia cresciuta fino a renderli dei dominatori praticamente incontrastati, mentre quella di altr, che un tempo occupavano il trono, ora si sia ridotta alle briciole (sempre ammesso che quei sistemi esistano ancora).