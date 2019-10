Da Google 6 app per disintossicarsi dalla tecnologia

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-10-2019] Commenti

Può sembrare un controsenso che Google, l'azienda dietro ad Android, si preoccupi della dipendenza da smartphone che troppo spesso si sviluppa negli utenti.

Eppure, proprio Google ha pubblicato nel Play Store sei «esperimenti», sei piccole app che dovrebbero non soltanto aiutare a staccare un po' dal mondo virtuale, ma anche «ispirare gli sviluppatori a considerare il benessere digitale in tutto ciò che progettano».

Le sei app sono anche open source, nella speranza che spingano altri a seguire iniziative simili, per «costruire una tecnologia migliore per tutti».

Gli esperimenti sono Unlock Clock, Post Box, We Flip, Paper Phone, Desert Island e Morph.

Unlock Clock è un semplice contatore, ma molto specializzato: «conta e mostra quante volte in un giorno viene sbloccato il telefono». Si scarica sotto forma di sfondo (e quindi non lo si ritroverà nell'elenco delle app).

Post Box consente di mettere in attesa le notifiche fino a un'ora preimpostata: si può decidere di bloccare le notifiche per un lasso di tempo personalizzabile, trascorso il quale essere saranno mostrate in maniera organizzata per facilitare la consultazione.

We Flip ha una vocazione più sociale: consente di unirsi ad altre persone per "staccare" in gruppo dallo smartphone. Una volta che i partecipanti hanno aderito, si preme un tasto e inizia la sessione di "disintossicazione". Quando qualcuno non ce la fa più e preme di nuovo il tasto, la sessione termina.

Paper Phone è una sorta di ritorno al passato: consente di stampare in un piccolo opuscolo tutte le informazioni che si pensa possano venire utili durante la giornata, consentendo così di tenere spento lo smartphone ed evitare di venire risucchiati nel gorgo tecnologico.

Desert Island invita l'utente a rispondere alla domanda «Di quale app non potrei fare a meno se mi trovassi su un'isola deserta?». Si scelgono dunque solo le app più importanti e ci si limita a quelle per le successive 24 ore.

Morph, infine, consente di dividere la giornata in "settori" in base all'orario o al luogo: per ciascuno mette a disposizione soltanto le app che per quell'occasione saranno utile, escludendo il resto.