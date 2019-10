La cabina insonorizzata per meditare in ufficio

È fatta con oltre 1.000 bottiglie di plastica riciclate.

Se le università americane già da tempo si sono dotate di uno «spazio sicuro» (safe space) per evitare che gli studenti restino vittima dello stress generato dall'entrare in contatto con idee che non condividono, altri ambienti che magari stressanti sono per davvero - come certi uffici - finora erano sprovvisti di questo genere di rifugi.

A colmare la mancanza ha pensato l'azienda newyorkese ROOM creando Calm Booth, una cabina insonorizzata dove passare momenti di assoluta tranquillità.

L'ispirazione - spiegano i designer - è arrivata dalla constatazione di quanto possa essere difficile per gli impiegati trovare un momento di pace durante la giornata. All'interno di Calm Booth «la meditazione incontra la privacy» e chi vi entra può così "ricaricarsi" per continuare ad affrontare gli impegni quotidiani.

Per assicurare il massimo relax, alla cabina è stata associata anche Calm, un'app che propone un'ampia selezione di brani musicali adatti alla meditazione, che spaziano dai suoni della natura alle «storie della buonanotte».

C'è di più: l'insonorizzazione è realizzata in maniera ecologica, dato che i tre strati che la compongono sono composti di 1.088 bottiglie di plastica riciclate.

Una porta con un pannello semitrasparente in acrilico permette di restare in un certo modo in contatto con il mondo esterno; l'interno è invece decorato con un motivo che rappresenta una foresta.

Tra le dotazioni di Calm Booth ci sono un tavolino a parete, una porta Ethernet, un sistema di ventilazione e una luce a LED che si attiva con il movimento.

Calm Booth si può acquistare dal sito di ROOM, dove è in vendita al prezzo di 4.195 dollari (poco meno di 3.800 euro), cui bisogna aggiungere 350 dollari (225 euro) per l'assemblaggio.