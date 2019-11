Windows 10, disponibile l'aggiornamento di novembre

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-11-2019] Commenti

Se siete utenti di Windows 10, il momento più temuto e atteso di questa seconda parte dell'anno è arrivato: il November 2019 Update è disponibile.

Come già anticipato, non si tratta di un aggiornamento particolarmente sensazionale dal punto di vista delle novità: sono previsti miglioramenti alle prestazioni (almeno in certi casi) e alla stabilità, ma poche sono le funzionalità inedite.

In sostanza, l'update semestrale è un grosso aggiornamento cumulativo, che porta Windows 10 alla versione 1909 e introduce una modalità di installazione simile a quella delle patch mensili, che rende più veloce l'applicazione dell'aggiornamento stesso, riducendo sia la quantità di dati da scaricare che il tempo necessario all'installazione vera e propria.

Le poche differenze rispetto a Windows 10 1903 riguardano funzioni tutto sommato secondarie, come la possibilità di aprire il menu Start semplicemente portando il puntatore del mouse sopra la relativa icona (senza la necessità di fare clic), la capacità di cercare documenti in OneDrive direttamente da Esplora File, la compatibilità con assistenti di terze parti nella schermata di blocco e un nuovo pulsante nel Centro Notifiche, che permette di aprire immediatamente le impostazioni relative, e la capacità di ordinare le notifiche in ordine cronologico inverso.

Al momento, il November Update non viene scaricato automaticamente dal sistema: per averlo è necessario "farne richiesta esplicita" attivando la ricerca manuale di aggiornamenti dal menu Impostazioni -> Aggiornamento e Sicurezza -> Windows Update.

Windows 10, versione 1909 sarà quindi proposto tra gli aggiornamenti facoltativi disponibili, e potrà essere installato facendo clic sul collegamento Scarica e installa ora.

Come al solito, la raccomandazione che ci sentiamo di dare è di non avere fretta: poiché finora nessun aggiornamento di Windows 10 s'è dimostrato completamente indolore, nemmeno quelli minori, non sembra il caso di rischiare la stabilità del proprio sistema.