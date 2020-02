Coronavirus, sciacalli vendono false medicine su Amazon

Promettono cure miracolose, ma è solo vitamina C.

Chiunque non viva in una caverna sarà certamente al corrente del panico da coronavirus che si è ormai diffuso in Italia ma che, con ritmi e intensità diversi, è presente anche nel resto del mondo.

Come accade quando la situazione si fa confusa, c'è qualcuno che ne approfitta. Cnbc segnala infatti che online stanno apparendo rapidamente diversi falsi medicinali che promettono di curare la Covid-19.

Amazon, naturalmente, a causa del suo stato di negozio online più grande del mondo, è uno dei siti maggiormente interessati dal problema, e ha già iniziato l'opera di rimozione dei prodotti contraffatti.

Allo stato attuale non esiste ancora un vaccino che permetta di difendersi dal coronavirus, né medicine specifiche che magicamente ne annullino la pericolosità.

Ciò tuttavia non ferma i malintenzionati che hanno tutte le intenzioni di trarre profitto da quanto sta accadendo, vendendo rimedi inesistenti (che per lo più sono prodotti a base di Vitamina C) alle persone spaventate.

Non sono soltanto le medicine a venire pubblicizzate per trarre in inganno gli acquirenti: in qualche caso sono state messe in vendita delle mascherine chirurgiche di cui si millantavano approvazioni (in realtà inesistenti) da parte delle autorità sanitarie.

Se le raccomandazioni per evitare le truffe online restano sempre valide, in questo caso è bene ricordare come l'acquisto di medicine vada sempre fatto sotto controllo medico e, in caso si sospetti un'infezione da coronavirus, sia possibile contattare il numero di emergenza appositamente attivato dal Ministero della Salute (1500).