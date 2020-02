Windows 10, via le live tile dal menu Start

Le piastrelle animate hanno i giorni contati.

C'è stato un tempo - quando Windows Phone 7 era l'ultima novità - in cui le live tile erano l'interfaccia del futuro: si tratta delle "piastrelle" che ancora oggi ritroviamo nella parte destra del menu Start di Windows 10 e che si aggiornano in tempo reale, mostrando per esempio le previsioni del tempo o le ultime notizie.

Non sono mai state considerate particolarmente utili dagli utenti dei sistemi desktop e, con la scomparsa di Windows 10 Mobile, le live tile sono rimaste in una sorta di limbo: non sono state ancora eliminate, ma non vengono più aggiornate da tempo. Alcuni servizi le supportano - Facebook, Twitter - ma per la maggior parte degli utenti sono un "di più" nemmeno troppo gradito.

Stando a quanto ora si vocifera, però, una decisione drastica è finalmente stata presa: nel corso di quest'anno, o al limite all'inizio dell'anno prossimo, il menu Start di Windows 10 verrà riprogettato e le live tile finiranno il loro giorni nel cimitero dei progetti falliti.

In aggiunta alle voci di corridoio ci sono degli indizi che puntano con decisione a questo destino: per esempio, il rilascio delle nuove icone di sistema che nel corso del 2020 sostituiranno quelle predefinite di Windows, o il menu Start di Windows 10X che - pare - verrà esteso a tutte le versioni del sistema operativo di Microsoft.

Insomma, un passo alla volta il menu Start sta tornando quello che era un tempo, privo di fronzoli più o meno utili e destinato a pochi scopi chiari: mettere a disposizione l'elenco completo dei programmi installato sul Pc e consentire di spegnere o riavviare il computer.

Per ora, il momento più probabile in cui avverrà il cambio pare essere il primo aggiornamento semestrale del 2021: il primo del 2020 è infatti troppo vicino, e il secondo dovrebbe invece limitarsi a essere un update minore. I piani, tuttavia, potrebbero ancora cambiare.