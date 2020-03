Falla in Windows, un altro WannaCry in arrivo?

Per il momento non c'è alcuna patch.

Il Patch Tuesday di marzo è appena trascorso ma già si parla di una seria vulnerabilità nell'implementazione di Windows della versione 3 del protocollo Server Message Block (Smb).

Non si tratta soltanto di voci: Microsoft ha rilasciato uno scarno comunicato in cui fa sapere di essere a conoscenza della falla, per la quale ancora non esiste una patch.

La stessa pagina indica alcuni accorgimenti che si possono mettere in atto per mitigare il problema, per lo meno fino alla pubblicazione di una correzione.

Il problema si verifica a seguito di un errore nella gestione, da parte di SMBv3, di certi pacchetti compressi: questi possono essere usati per sfruttare l'errore in questione ed eseguire codice da remoto con tutti i diritti dell'applicazione alla quale i pacchetti stessi sono destinati, senza bisogno di alcuna autenticazione.

La vulnerabilità è sicuramente presente in tutte le edizioni di Windows 10 1903 e 1909. Dato che SMBv3 è stato introdotto sin dal 2012, è possibile che anche versioni più vecchie come Windows 8 e Windows Server 2012 siano affette.

La situazione può rivelarsi particolarmente grave perché, come spiegano gli esperti di Cisco, «lo sfruttamento di questa falla apre i sistemi a un attacco wormable, ossia che può spostarsi facilmente da una vittima all'altra».

Sebbene per il momento manchino molti dettagli sulla vulnerabilità, e pertanto sia difficile indicare uno scenario preciso, molti esperti hanno già ipotizzato il verificarsi si una situazione simile a quella creata da malware come WannaCry, NoPetya ed EternalBlue, con il corollario di guai che a suo tempo essi hanno causato.

Per scongiurare tale evenienza, aziende come Cisco consigliano di disattivare la compressione SMBv3 e di bloccare la porta TCP 445 sui computer client.

Al momento non esistono ancora attacchi che sfruttano la falla, né proof-of-concept, ma a questo punto è soltanto questione di tempo.