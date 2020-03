Google Messaggi si mangia gli Sms

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-03-2020] Commenti

Anche se ormai sono poche le persone che ancora utilizzano gli Sms, l'applicazione Messaggi che si trova di default sugli smartphone Android riveste ancora la sua importanza.

Dopotutto, il sistema dei brevi messaggi di testo è adoperato anche da operatori telefonici, banche e altri servizi per comunicare con i propri utenti: è quindi importante che funzioni correttamente.

Al momento, sembra esserci qualche problema. Alcuni utenti hanno infatti iniziato a segnalare sui forum ufficiali la sparizione di messaggi, apparentemente senza spiegazione: il fenomeno pare essere iniziato già a gennaio, ma ancora non s'è concluso.

Non si tratta solo di messaggi che scompaiono: in altri il testo risulta confuso, oppure il mittente è errato, oppure ancora alcuni Sms vengono segnati come già letti anche se non lo sono stati. Nei casi peggiori, l'app va in crash cancellando tutti i messaggi.

Allo stato attuale non c'è una soluzione ufficiale per questo problema, che non sembra nemmeno legato a uno specifico hardware o produttore: segnalazioni arrivano dagli utenti di smartphone diversi tra loro.

Alcuni sono riusciti a riportare le cose alla normalità soltanto con un ripristino del telefono alle impostazioni di fabbrica; altri hanno invece scoperto che bastava cambiare l'app usata per gli Sms; c'è chi, poi, ha dovuto solo disinstallare gli aggiornamenti dell'app Messaggi (evitando di reinstallarli in seguito) e pulire la cache.

Si aspetta una parola definitiva da Google, che è l'autrice dell'app in questione e per ora non s'è sbilanciata.