Windows 10 perde utenti, Ubuntu li moltiplica

La popolare distribuzione Linux registra in aprile sette volte gli utenti che aveva in marzo.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-05-2020] Commenti (4)

È stato uno strano aprile quello che s'è appena concluso, e non soltanto per via delle restrizioni alla libertà di movimento applicate a causa della pandemia.

NetMarketShare ha infatti registrato un'interessante variazione nelle quote di mercato dei sistemi operativi più adoperati - vale a dire Windows e poi, a distanza, macOS e Linux - che si può tradurre in un improvviso balzo in avanti dei due sistemi minori (minori quanto a numero di utenti, per lo meno).

I dati ci indicano che Windows 10 è passato dal 57,34% degli utenti al 56,08%, mentre macOS (nella sua incarnazione più recente, la 10.15) è cresciuto dal 3,41% al 4,15% e Linux, nel suo complesso è arrivato a conquistare il 2,86% degli utenti, ma è la crescita di Ubuntu all'interno del più vasto panorama Linux a sorprendere.

La quota detenuta dal sistema di Canonical è infatti passata dallo 0,27% di marzo all'1,89% di aprile: poca cosa in termini assoluti, ma in termini relativi è un aumento sorprendente.

È forse iniziata la riscossa di Linux su Windows? In realtà, è bene non farsi prendere da facili entusiasmi: l'impressione è che si tratti di una situazione temporanea.

Come spiegano gli analisti, le misurazioni effettuate da NetMarketShare - che riguardano i Pc attivi in un dato periodo - si riferiscono al periodo in cui più strette sono state le misure contenitive decise per fronteggiare la Covid-19: in altre parole, moltissime persone non sono andate in ufficio e i Pc aziendali sono rimasti spenti.

Evidentemente, d'altra parte, quando si tratta di adoperare i Pc personali piuttosto che quelli forniti dall'ambiente di lavoro gli utenti sono leggermente più propensi ad adoperare i Mac e i Pc con Linux; quando si tratta di lavoro, però, Windows la fa da padrone quasi assoluto, e dunque anche le quote si normalizzeranno non appena la riapertura sarà completa.

In ogni caso, per Microsoft le cose non cambiano poi molto: Windows è e resta il sistema più usato con un margine enorme sulla concorrenza.

Al 56,08% di Windows 10 bisogna infatti aggiungere quel 25,59% di fedelissimi di Windows 7 che ancora non ha abbandonato quell'ormai obsoleta versione, anche se pure tra le file di questi si è registrata in aprile qualche defezione: nel mese di marzo gli utenti di Windows 7 costituivano il 26,23% del totale.