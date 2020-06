Il bug in Windows 10 che fa sparire le stampanti

All'improvviso il Pc non vede più la stampante Usb.

Se avete un Pc con Windows 10 e da qualche tempo vi sembra di dare i numeri perché la stampante, collegata via Usb, di tanto in tanto sembra non essere più riconosciuta dal computer, sappiate che c'è un colpevole per questo comportamento.

Microsoft ha infatti ammesso l'esistenza di un bug, presente in tutte le versioni di Windows 10 dalla 1903 in avanti (compresa la recentissima 2004), che crea difficoltà con certe stampanti e certi comportamenti.

Le stampanti in questione sono quelle il cui driver contiene un Language Monitor e che si connettono con un cavo Usb.

Se queste stampanti vengono connesse al computer e poi spente o scollegate, spariranno al successivo riavvio del Pc.

Il bug impedisce una chiamata alla funzione OpenPortEx del Language Monitor. Il risultato è che la comunicazione tra computer e stampante risulta impossibile: il Pc, quindi, "non vede più" la stampante.

Pur avendo riconosciuto il problema, Microsoft ancora non ha pronta una soluzione: arriverà nelle prossime settimane.

Nell'attesa, gli utenti che dovessero riscontrare questo problema possono aggirarlo avendo cura di collegare e accendere la stampante prima di avviare Windows.